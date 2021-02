Baudet uit harde kritiek op De Jonge na GGD-datalek fiasco: “Nederland verdient een betere minister!”

FVD-leider Thierry Baudet is helemaal klaar met stuntelaar Hugo de Jonge, zo liet de oppositievoorman vanmiddag merken in de Tweede Kamer. Het ministerschap van de CDA’er wordt gekenmerkt door de ene na de andere blunder. Ditmaal blijken de gegevens van miljoenen Nederlanders niet beschermd te zijn geweest in de databanken van de GGD. Wie was de verantwoordelijke minister? Inderdaad, Hugo de Jonge.





Thierry Baudet laat weinig overeind van de ‘prestaties’ van Hugo de Jonge van afgelopen maanden, te beginnen met de catastrofale GGD-datalekken. De overheid lijkt maar vrij weinig te begrijpen van ICT, poneerde hij vanmiddag in de vergaderzaal van de Tweede Kamer.

In het verleden heeft de overheid vaak genoeg geblunderd met peperdure ICT-projecten die uiteindelijk niet bleken te werken. Maar de datalek bij de GGD spant toch echt de kroon. Er is namelijk gehandeld met de gegevens van miljoenen Nederlanders. Baudet pleit er dan ook voor dat de Nederlandse overheid, en de Tweede Kamer, zich eindelijk eens echt gaat inzetten voor goede IT en daarmee dus het belang van solide gegevensbescherming gaat inzien.

Het vertrouwen in het Nederlandse testbeleid heeft ook een flinke deuk opgelopen door dit grove schandaal. Baudet wijst de Kamer erop dat dit niet de eerste blunder is van de eindverantwoordelijke Hugo de Jonge. Onder zijn leiderschap zijn er meerdere onvergeeflijke fouten gemaakt: het grote tekort aan mondkapjes, het tekort aan tests en testcapaciteit en natuurlijk het gebrekkige vaccinatiebeleid.

Hoe lang blijft De Jonge aan als minister? Fout na fout stapelt zich op. Maar De Jonge, die dit op zijn conto heeft, blijft gewoon zitten als minister. Volgens Baudet verdient Nederland een betere minister. En daar heeft hij gelijk in. We zijn het lachertje van Europa wat betreft vaccineren; we zijn zelfs ingehaald door Bulgarije.

Daar zal toch een eindverantwoordelijke de prijs voor moeten betalen, vindt u niet? Hugo de Jonge lijkt daarvoor dé kandidaat bij uitstek ‒ Baudet had dat niet beter kunnen uitdrukken.