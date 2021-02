Bedankt, hoor! Dankzij nitwit-klimaatpaus Ed Nijpels moet Nederland nu 15 jaar lang het stroomnet verbouwen

Een grote tegenvaller voor de Nederlandse Klimaatpaus Ed Nijpels: het ombouwen van het Nederlandse stroomnet kan wel 10 tot 15 jaar duren. Dit is veel langer dan men in eerste instantie dacht. En dus is de groene Nijpels genoodzaakt om maar weer eens te beginnen over de ‘urgentie’. In andere woorden: we moeten weer met miljarden gaan smijten.

Er moet flink worden geïnvesteerd in het Nederlandse stroomnet om al die duurzame energie aan te kunnen. Ook moeten veel procedures worden verzwaard om de klimaatdoelen te halen. Maar dat blijkt nog een hele opgave: het kan namelijk wel tien tot vijftien jaar duren om de stroomnetten van een energiebedrijven geschikt te maken voor alle toekomstige plannen van VVD’er Ed Nijpels en zijn doldrieste klimaatbrigade.

Het blijkt dus maar weer eens dat de Nederlandse klimaatverbeteraars beschikken over weinig kunde. Er wordt veel geroepen en nog veel meer beloofd, maar de vraag is altijd of het haalbaar is. Het onderzoeksbureau CE Delft heeft daarom maar eens onderzoek gedaan naar de tijdsduur voor al de benodigde aanpassingen van het Nederlandse stroomnet. En wat blijkt? Dat het wel tot anderhalf decennium kan duren om dit gereed te maken voor de massale stroomlevering voor al die nieuwe warmtepompen en elektrische boilers.

De Nederlandse klimaatpaus Nijpels schrok zich een hoedje van deze negatieve boodschap en zei het volgende hierover tegen de NRC:

“De urgentie blijkt uit dit rapport nog groter te zijn dan wij al dachten. Ik ben geschrokken van de tijdsduur in de praktijk voor die noodzakelijke investeringen. En ik zou ervoor zijn dat we de procedures versnellen door de komst van een nieuwe wet, zoals we recentelijk met de Crisis- en herstelwet hebben gedaan. Op die manier kunnen we een antwoord geven op de nood die blijkt uit dit rapport.”

De Klimaatdoelstellingen van 2030 lopen dus gevaar omdat er tot op heden nauwelijks onderzoek is gedaan naar onze eigen stroomnet, en Ed Nijpels gewoon geen verstand van zaken heeft. Ondertussen hebben we al wel plannen gemaakt om ieder huis van het gas af te halen, maar in de realiteit blijkt dit een stuk lastiger te liggen.

De klimaatdrammers in Nederland willen ontzettend veel, maar vooralsnog lijken het eerder dromers dan realisten. We willen van alles, en het liefst zo snel mogelijk maar in de realiteit blijkt dat het nog wel vele jaren kan duren voordat de eerste plannen van deze doelstellingen kunnen worden bewerkstelligd.

Ondertussen betalen wij wel alvast de megalomane rekening hiervan. Bedankt hè, Ed Nijpels. En bedankt VVD, zonder wie deze onverkozen klimaatkoning nóóit zoveel invloed had kunnen krijgen.