Belachelijke VN eist emotionele heropvoeding van kerels: ‘Normaliseer huilende mannen!’

Een Twitter-account van de VN dat specifiek gericht is op vrouwen, pleit nu voor het ‘normaliseren’ van bepaald gedrag bij mannen. Je zou denken dat ze zich bezighouden met de échte problemen, zoals bijvoorbeeld de verkrachting van Oeigoerse vrouwen in heropvoedingskampen door Chinezen. Maar nee, hoe mannen met emoties omgaan, dát is pas een probleem! Ze moeten meer huilen!

Dat de VN compleet bezeten is door de halfbakken woke-ideologie, met snufjes doorgeschoten feminisme, blijkt maar weer uit een nieuwe idiote tweet die de vrouwenafdeling van de New Yorkse landenclub deed uitgaan.

5 things we must normalize for men: 1- Crying

2- Sharing the care

3- Showing emotions

4- Seeking help

5- Sharing feelings — UN Women (@UN_Women) February 2, 2021

“Vijf dingen die we moeten normaliseren voor mannen,” sommen de ‘VN Vrouwen’ op. Te beginnen bij “huilen,” maar ook “zorg delen,” “emoties tonen,” “hulp zoeken” en “gevoelens delen” passeren in die precieze volgorde de revue.

De boodschap is helder. Stereotype gedrag van mannen is voor de VN duidelijk een probleem. Die moeten zich maar meer als vrouwen gaan gedragen, want dat is waar de maatschappij volgens hen behoefte aan heeft. Bizar!

Moet je je toch eens voorstellen dat een grote internationale organisatie zoiets over vrouwen zou zeggen, dat ze zich maar wat mannelijker moeten gaan gedragen. Zie je het al voor je? ‘Praat eens wat minder over je gevoelens’; ‘leer eens wat harder onderhandelen’; ‘roddel niet over je collega’s’ en ga zo maar door. De golf van kritiek die er dan ontstaat zou werkelijk ongekend zijn! Maar bij mannen? Dag mag kennelijk allemaal.

Compleet zonder gevolgen voor de reputatie van de VN zijn dergelijke tweets echter niet. Met dit soort gewauwel kun je die organisatie echt niet meer serieus nemen. En al helemaal niet als je beseft wat voor grove mensenrechtenschendingen er nog steeds op grote schaal plaatsvinden.

De kritiek op deze tweet is gelukkig niet mals, en verder ook ronduit hilarisch:

De kans dat de VN naar aanleiding van de kritiek op die belachelijke tweet tot inzicht komt is nagenoeg nihil, maar het laat wel zien hoe ver ze inmiddels van de werkelijkheid afstaan. Zo, en dan gaan we nu even een portie flink mannelijk huilen om de teloorgang van deze ooit zo koene wereldreddende instantie.