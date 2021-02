Big Brother: Politie Nijmegen hangt camera’s op om Thierry Baudet in de gaten te houden!

Het is een beetje griezelig, maar tegelijkertijd ook de bittere realiteit: De politie in Nijmegen heeft twee mobiele camera’s op het Kelfkensbos geplaatst, waar Thierry Baudet en zijn vrijheidskaravaan vandaag campagne zal voeren. De politie is bang dat Baudet zich misschien niet aan de coronamaatregelen zal houden en dan kun je hem natuurlijk maar beter in de gaten houden met camera’s…

Volgens Omroep GLD zijn de camera’s op het Nijmeegse Kelkensbos neergezet vanwege ‘crowdcontrol’. De organisatie van het Forum voor Democratie heeft een manifestatie aangemeld met maximaal 200 mensen, maar de politie is bang dat de Vrijheidskaravaan van Baudet meer mensen op de been brengt. Dat geeft overigens wél indirect het succes aan van de campagne van het FVD.

Bij eerdere manifestaties van het FVD bleek het naderhand drukker te zijn dan van te voren was ingeschat, aldus de politie Nijmegen. De mobiele camera’s zijn niet alleen maar geïnstalleerd om in de gaten te houden hoeveel mensen er op de Vrijheidskaravaan afkomen, maar ook om te kijken of de organisatie en bezoekers zich aan de coronamaartregelen houden. Het is dus nog maar de vraag of Baudet vandaag triomfantelijk handjes kan schudden.

Van 11.00 tot 13.00 uur doen Baudet en zijn Vrijheidskaravaan de stad van de vrijheidshatende brulgemeester Hubert Bruls aan. Sinds een succesvolle bijeenkomst op Urk houden de autoriteiten en de politie Baudet nauwlettend in de gaten. Het Openbaar Ministerie is zelfs een onderzoek naar Baudet gestart. Betere promotie kun je misschien wel niet krijgen in verkiezingstijd, maar alleen al het feit dat het Openbaar Ministerie klaarblijkelijk niets beters te doen heeft dan te onderzoeken of je wel of geen handjes mag schudden en haring mag happen in een restaurant, geeft wel aan hoe onze rechtstaat er in dit geval instaat.