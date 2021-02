Blunderende Belastingdienst opnieuw in opspraak vanwege zoveelste schandaal: “Duizenden zelfstandigen dupe van fout leenbijstand”

Ja hoor, er gaat bijna geen week voorbij of de Blunderende Belastingdienst is weer in opspraak. Na het schandaal met de toeslagenaffaire, waardoor zelfs het kabinet Rutte III terecht omviel, blijkt nu dat duizenden zelfstandigen onterecht duizenden euro’s aan huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden-budget hebben moeten terugbetalen.

In de Volkskrant van vandaag valt een schokkend verhaal te lezen over duizenden zelfstandigen (zzp’ers) die door een zoveelste ‘fout’ van de Belastingdienst tot diep in de schulden werden gedwongen. Met de toeslagenaffaire nog vers in het achterhoofd is het schokkend om te lezen dat de Belastingdienst nóg meer ellende op haar geweten heeft. Je zou maar werken voor zo’n mensonterende boeven bende.

Zelfstandigen die een zogeheten leenbijstand (Bbz) hadden aangevraagd konden (sinds 2004) een eigen bedrijfje starten met een renteloze lening van de overheid. Die lening werd kwijtgescholden wanneer een ondernemer niet meer dan de bijstandsnorm zou verdienen met zijn of haar bedrijfje.

En toen ging het wederom mis bij de Belastingdienst. De Blunderende Belastingdienst heeft de lening in het jaar dat die werd kwijtgescholden ten onrechte bij het toetsingsinkomen van ontvangers opgeteld. Daardoor moesten kleine ondernemers het zogenaamde ‘te veel ontvangen overheidsgeld’, waaronder huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden-budget terugbetalen. Ten onrechte blijkt nu dus.

Hoeveel schandalen kan de Belastingdienst nog aan? Nou blijkbaar een hele hoop. Het machtsinstituut maakt blunder op blunder, maar gesteund door onze incompetente overheid weten ze keer op keer weg te komen met hun fouten. Dat het beleid van de Belastingdienst mensen de schulden induwt, zelfs zelfmoorden op haar (indirecte) geweten heeft, boeit het kabinet Rutte III blijkbaar niet zo. Want keer op keer komen er weer schandalen bovendrijven.

