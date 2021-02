Buldog Omtzigt maakt gehakt van coronabeleid gebaseerd op modellen: ‘Ze zijn gemaakt met tig aannames!’

De afgelopen jaren heeft CDA’er Pieter Omtzigt zich ontpopt tot de waakhond van ons parlement. Helaas heeft het hem zo veel energie gekost dat hij tijdelijk een stapje terugdoet – en zo wellicht de CDA-top wat rust geeft van zijn continue kritiek op alles en iedereen. Ondertussen deelt hij nog wel een sneer uit richting de ‘modellen-politiek.’ Bestuurders staren zich blind op modellen die vaak gebaseerd zijn op aannames.

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt is van mening dat de burger beter beschermd moet worden tegen de almacht van de overheid. Als geen ander heeft hij gezien waartoe de overheid instaat is. Jarenlang heeft hij zich vastgebeten op onder andere de toeslagenaffaire. Hij zag van dichtbij hoe de Staat iemands leven grondig kan verpesten.

In een nieuw interview met het AD is Omtzigt van mening dat modellen niet langer al het overheidsbeleid moeten domineren. Ook niet het coronabeleid, wat nu grotendeels wordt gemaakt aan de hand van modellen. Modellen, die volgens Omtzigt ook vaak maar gebaseerd zijn op aannames:

“We onderschatten de onvolmaaktheid van zulke modellen, met vaak tig aannames’’

Zo lijkt Omtzigt vlak voor de Kamerverkiezingen nog even een flinke sneer uit te delen richting het huidige kabinet, waar ook zijn eigen partij deel van uitmaakt.

De kritiek van Omtzigt is volledig terecht, de menselijke maat is vaak nergens meer terug te vinden bij overheidsbeleid. Het coronabeleid is hier maar al te vaak het perfecte voorbeeld van. Maatwerk is nauwelijks terug te vinden bij het beleid en er wordt vrijwel blindelings vertrouwd op de modellen van het RIVM; modellen die zeker niet altijd even accuraat zijn gebleken.

Het is begrijpelijk dat Omtzigt het tijdelijk wat rustiger aan gaat doen, toch kan Nederland op dit moment deze buldog van de Lage Landen nog goed gebruiken. Er is namelijk nog genoeg beleid wat totaal inconsistent is dat er om smeekt aangepakt te worden door Pieter Omtzigt, de held van Maltese moordzaken en onze eigen toeslagenaffaire.