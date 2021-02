Cancelcultuur Strikes Back: conservatieve Mandalorian-actrice Gina Carano ontslagen na kritische sociale media-posts

Het is weer eens zover. De cancelcultuur van links heeft andermaal toegeslagen. Dit keer is het slachtoffer een succesvolle vrouw die, na hard werken, eindelijk een mooie carrière in Hollywood aan het opbouwen was. Maar die is ze nu kwijt. Waarom? Omdat Gina Carano wat, volgens links, controversiële dingen zei op sociale media. Dat is tegenwoordig genoeg om je hele hebben en houden te verliezen.

Lucasfilm is de productiemaatschappij achter de Star Wars-franschise. Niet alleen de films, maar ook de series. Want series betreft gooit The Mandalorian heel hoge ogen. Niet zo gek, want het is echt een schitterende show. Zelf kijk ik er ook met veel plezier naar.

Eén van de grote karakters in de show, Cara Dune, wordt gespeeld door Gina Carano. Nou ja, dat moet zijn: wérd gespeeld. Want een woordvoerder van Lucasfilm laat weten aan IGN.com dat ze opeens niet meer voor het bedrijf werkt… en dat Lucasfilm ook niet van plan is haar ooit nog in te huren. Dit terwijl Lucasfilm een paar maanden geleden nog van plan was haar een geheel eigen Star Wars-show te geven.

De reden? Carano had onlangs op Instagram een vergelijking gemaakt tussen de behandeling van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog en die van Republikeinen in het Amerika van Joe Biden. Oké, dat is een totaal doorgeslagen vergelijking. Maar je baan ervoor kwijtraken? Je carrière erdoor kapot zien gaan? Dat is nog gestoorder. En niet een beetje ook.

Maar het was niet de eerste keer dat Carano iets liet weten op sociale media waar Hollywood niet blij mee was. Haar agency heeft haar ook laten vallen, United Talent Agency. UTA wilde haar al dumpen “voor twee maanden,” omdat ze zich heeft uitgesproken tegen een mondkapjesplicht. Ook was er iets met de verkiezingsuitslag. Oh ja, en het al dan niet ‘correcte’ gebruik van genderwoorden met betrekking tot transgenders. Om die redenen wilde UTA al van haar af, haar meest recente Instagrampost gaf ze nu het excuus om haar daadwerkelijk te dumpen.

Abonneer je gratis en voor niets op mijn Telegram-kanaal... en word lid van onze speciale groep op MeWe, hét alternatief voor Big Tech-wappie Facebook.

Dit is cancelcultuur in actie… en het is levensgevaarlijk. Mensen raken alles kwijt omdat linkse boven-ons-gestelden hun uitspraken “beledigend” achten of “niet vinden kunnen.” En dat is het dan. Actrices die hun werk prima doen worden opeens op een zwarte lijst gezet, en dat is het dan. Einde oefening. Misschien dat ze nog iets kunnen betekenen in B-films, maar voor de rest is het game over.