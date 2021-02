Column Jan Roos: Hoe kan je met droge ogen beweren dat sneeuw en ijs gewoon weer is, maar zomerzon het klimaat?

Jan Roos heeft met de huidige winterkou iets interessants ontdekt: ineens spreken allerlei klimaattypes van ‘weer’, terwijl ze bij hittegolven anders meteen het opwarmende klimaat de schuld zouden geven. Het is van tweeën één, vindt Jan: “Als warm weer het klimaat is en koud weer gewoon weer is, is er sprake van totale onzin. Het is alles of niets.”

Ik geef het toe: ik vind het lekker om af en toe speldenprikjes uit te delen. Wat zeg ik? Ik gooi graag de knuppel in het hoenderhok. Noem het gerust vervelend gedrag, maar af en toe moeten de kussens nu eenmaal worden opgeklopt.

Enfin, ik schreef op Twitter dat het me nogal verbaast dat de media en de zogenaamde kenners bij vier dagen heet weer in de zomer gillen dat we allemaal doodgaan aan de opwarming van de aarde, terwijl je ze niet hoort bij de Siberische kou in de huidige winter.

Natuurlijk weet ik dat het flauw is. Maar die vraag staat wel. We hadden een volledige rukzomer: koud, wind en nat. Maar vier dagen was er bloedhitte. En dat was gelijk volgens alles en iedereen het bewijs dat het klimaat verandert. Nu denk ik ook wel dat het klimaat wat verandert. Dat deed het natuurlijk altijd al, maar door menselijk handelen versnellen we het wellicht een beetje. Dus ik ben niet iemand die een “klimaatontkenner” genoemd kan worden. Overigens ontkent niemand ooit het klimaat, maar zoals dat gaat worden de stickers die op mensen geplakt worden altijd radicaal. Zo is het makkelijker om in goed en fout in te delen.

Maar laten we nog even inzoomen op mijn vraag: heeft de klimaatverandering dan niets te maken met de winterkou? Ik werd door honderden mensen dom genoemd. BN’ertjes konden er hun plasje over doen, klimaatwappies zagen er hun gelijk in en de politiek-correcte maffia deed haar zegje.

Maar wat is nou het probleem? Als warm weer het klimaat is en koud weer gewoon weer is, is er sprake van totale onzin. Het is alles of niets. Als warmte betekent dat de aarde opwarmt (en nog erger: kou betekent dat ook volgens de kenners), dan is er al helemaal iets mis. Als je weer en klimaat altijd in je eigen voordeel verwisselt stinkt het zaakje. En noem mij maar gerust dom, maar nogmaals: hoe kan je nou met droge ogen beweren dat als er sneeuw en ijs ligt dat dat gewoon het weer is, maar als de zon in de zomer schijnt het komt door het klimaat. Dat kan niet.

Dat gegoochel met termen maakt het hele verhaal alleen maar zwakker. Net zoals de belofte dat er vanaf 2021 nooit meer een koude winter zou zijn. Dat mijn kinderen nooit meer sneeuw en ijs zouden zien. Dat ijsberen zouden zijn uitgestorven. Dat de Noordpool compleet zou zijn verdwenen. En dat er hier palmbomen zouden groeien waar papegaaien in zouden nestelen. Maar dat mag je allemaal niet zeggen, want dan ben je minder slim dan mensen die deze opportunistische klimaatonzin wél geloven.