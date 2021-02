Column Kenneth Steffers – ‘Woke’ Nederland is inclusief zolang je deel uitmaakt van hun exclusieve bubbel

Deze week stond Nederland weer eens op z’n achterste poten, omdat Thierry Baudet naar verluid extreem-rechtse apps heeft gestuurd. DDS-redacteur Kenneth Steffers laat weten het grote onzin te vinden dat de FVD’er door woke Nederland nu voor racist en homofoob versleten wordt. Een gaykroeg in Utrecht wil zelfs FVD-stemmers gaan weren. Dat is de ultieme ironie, aldus Kenneth: inclusief Nederland is inclusief tot en met het einde van hun eigen bubbel. Daarna wordt alles keihard buitengesloten.

Er werd deze week weer eens een aantal privé-apps van Thierry Baudet en zijn naaste medewerkers gelekt. Met nadruk op privé, want iedereen moet kunnen beamen dat als jouw app-verkeer op straat zou crashen, er vast wel iets te vinden is waardoor ook jij de pineut bent. Zo geschiedde het met Thierry, en de saga was wederom de hele week ‘breaking news.’

Ik appte ‒ en nee, ik ga niets lekken ‒ in het verleden ook een aantal keren met Thierry, maar hij kon mij ‘helaas’ niet overtuigen dat hij écht een homofoob zou zijn. Ik vind de homofobie- en racismekaart dan ook wel weer erg snel getrokken; op basis van een aantal privéberichtjes kun je echt geen profiel opstellen. Elke biograaf zou dat, denk ik, kunnen bevestigen.

Robbert Kallf, de Utrechtse uitbater van de bekende gaykroeg (Café Kalff) en organisator van de Utrecht Canal Pride, kan dat naar eigen zeggen echter wél. Voor Kalff is inclusiviteit belangrijk. Maar óók alleen maar weggelegd voor mensen die in zijn exclusieve ‘linkse’ bubbel zweven: “Als er godverdomme nou nog een heaumeau in mijn FB-lijstje op die klootzak gaat stemmen… Echt dan ben je niet meer welkom in mijn buurt (of zaak)!”

Aha. De LHBTI-gemeenschap (waar ik óók deel van uitmaak, dus laat alle homofobie maar even achterwegen in de comments) gaat dus gewoon mensen in kroegen weigeren als ze op @FvDemocratie zullen stemmen? Over uitsluiting en exclusiviteit gesproken. 🤧 pic.twitter.com/EQ9a17B77M — Ken Stash (@KenStash) February 10, 2021

Veel duidelijker kan het niet. Kallf maakt deel uit van het vaak geroemde ‘inclusieve Nederland’ waar zogenaamd iedereen welkom is, behalve als… nou ja, je niet in deze woke bubbel thuishoort.

Ik hoop oprecht dat Kalffs kroeg deze coronacrisis zal overleven, want ook de Oude Grachtengordel van GroenLinks heeft immers een borrelplek nodig. Maar mij en vele andere LHBTI’ers zal hij niet meer terugzien in die tent van hem. Ik ben namelijk niet zo van het uitsluiten van mensen. Ook geen FVD’ers.

Proost!