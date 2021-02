Cynische Jan Roos pakt kabinet aan na verlenging coronawet: ‘Alle tijdelijke wetten worden uiteindelijk structureel’

Zonder al te veel tamtam besloot het kabinet gisteren tussen neus en lippen door dat ‒ oh ja! ‒ de coronanoodwet snel eventjes verlengd wordt. Van 1 maart tot 1 juni. Jan Roos is daar niet over te spreken. Steeds weer, zegt hij terecht, doet de overheid iets dat zogenaamd “tijdelijk” is, om het vervolgens voor altijd te laten gelden.

De coronanoodwet mag verlengd worden, dus het kabinet doet het ook. Gisteren werd besloten de einddatum van de Crisis- en herstelwet 1 juni te laten zijn, in plaats van 1 maart.

De wet wordt telkens met drie maanden verlengd, maar dan moet er wel een advies van de Raad van State liggen over deze verlenging. Dat is natuurlijk een ronduit hilarische waarborg. Want de Raad van State, het kabinet, en de ambtenarenmachine zijn tot op grote hoogte één en hetzelfde. Dat zagen we ook al bij de toeslagenaffaire.

Het zal dan ook helemaal niemand verbazen dat de RvS verlenging van de noodwet steunt omdat er nog steeds een “zeer ernstige situatie” is “in alle regio’s,” aldus De Telegraaf. “De raad verwijst naar de laatste brieven van het kabinet en de recente aanscherpingen zoals de avondklok en de verplichting van een negatieve test bij internationale reizen.” Al die maatregelen zullen de komende tijd vrijwel zeker ook noodzakelijk zijn, en dus moet de noodwet verlengd worden.

Opiniemaker Jan Roos vindt dat volkomen terecht belachelijk. Maar nog veel belangrijker dan de kritiek op de noodwet en de verlenging ervan, is het punt dat hij maakt dat de overheid steeds wéér deze tactiek kiest: “Alle tijdelijke wetgeving wordt uiteindelijk niet meer tijdelijk, maar structureel,” schrijft Roos. Hij noemt een ander voorbeeld: “Kwartje van Kok, maar ook de crisis- en herstelwet.”

Alle tijdelijke wetgeving wordt uiteindelijk niet meer tijdelijk, maar structureel. Kwartje van Kok, maar ook de crisis- en herstelwet.https://t.co/E3tTW6EYYt — Jan Roos (@LavieJanRoos) February 9, 2021

Abonneer je gratis en voor niets op mijn Telegram-kanaal... en word lid van onze speciale groep op MeWe, hét alternatief voor Big Tech-wappie Facebook.

Dit klopt natuurlijk helemaal, en het is precies waarom wij als burgers nooit akkoord moeten gaan met wat voor ‘tijdelijke wetten’ dan ook. Deze wet had er te nimmer mogen komen – en verlenging ervan had in geen geval op deze wijze geregeld mogen worden, namelijk op initiatief van het kabinet zelf, zonder stemming van de Tweede Kamer.

Nu is het tijd om wakker te worden en parlementariërs die hun taken nog enigszins serieus nemen op te roepen hier onmiddellijk iets aan te doen. Dit moet een politieke crisis van epische proporties worden. Weg met de spoedwet – en weg met overheden die crises gebruiken om hun eigen macht te vergroten!