D66-EP’er eist strafprocedure tegen Nederland na toeslagenaffaire: ‘Institutioneel racisme, aanvaard consequenties!’

D66-Europarlementariër Samira Rafaela wil dat de Europese Commissie een strafprocedure begint tegen Nederland vanwege ‘institutioneel racisme’ in de toeslagenaffaire. Daarmee geeft ze het inmiddels demissionaire kabinet terecht een flinke trap na, want het discriminerende aspect van die affaire is hier in Nederland volledig naar de achtergrond verdwenen!

De toeslagenaffaire heeft een grote impact gehad op duizenden gezinnen. De Belastingdienst heeft jarenlang ouders… Geplaatst door Samira Rafaela op Dinsdag 2 februari 2021

Samira Rafaela, een D66’er in het Euopese Parlement, stuurde de Europese Commissie volledig op eigen houtje een brief namens Ardi, de antiracismegroep in het Europees Parlement, en drie Nederlandse antidiscriminatieorganisaties. Haar eigen partij was hier vooraf niet van op de hoogte gebracht maar dat maakt haar helemaal niets uit! “Ik wil dat Nederland op de vingers wordt getikt en de consequenties ervaart.”

Ze lijkt daarmee in de voetsporen te willen treden van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, die samen met SP’er Renske Leijten deze hele toeslagenaffaire boven water heeft gekregen en in feite ook zijn eigen partij aanviel. “Onrecht is onrecht”, zullen ze wel denken. En wat dat betreft is het wel goed om te zien dat Rafaela de schijnwerpers nu richt op het discriminerende aspect van de hele toeslagenaffaire. Het demissionair kabinet-Rutte leek er tot nu toe namelijk redelijk in te zijn geslaagd om het daar vooral niet over te hebben.

Dikke vette pech dus, want door de stunt van deze D66’er loopt Rutte nu een enorm risico op wereldwijde media-aandacht. Nederland zou met deze strafprocedure namelijk in hetzelfde rijtje komen te staan als Polen en Hongarije, wat betekent dat je het dan als land wel écht zwaar hebt verkloot. En daar is ook geen woord aan gelogen.

Normaliter kun je claims van institutioneel racisme redelijk veilig negeren en is het niets meer dan wat ideologisch gedram uit de hoek van BIJ1, GroenLinks, PvdA of D66, maar in het geval van de toeslagenaffaire is het echt gewoon volledig terecht. Onschuldige mensen zijn op basis van etniciteit of hun tweede nationaliteit onterecht aangemerkt als fraudeur. En dat het “snoeiharde” rapport van de parlementaire ondervragingscommissie de woorden ‘discriminatie’ en ‘racisme’ niet noemt, doet daar niets aan af!

Bravo dus voor Samira Rafaela. En om haar woorden nog maar eens te herhalen: “Ik wil dat Nederland op de vingers wordt getikt en de consequenties ervaart.” Amen!