De Balie-directeur Yoeri Albrecht sloopt cultuurhatend kabinet: ‘Kabinet draait de kunsten de nek om. Broodroof!’

De directeur van debatinstituut De Balie, Yoeri Albrecht, is helemaal klaar met het corona-wanbeleid van het kabinet-Rutte III. “Met de nieuwe routekaart draait het kabinet de kunsten definitief de nek om,” schrijft hij. “Een kabinet dat willens en wetens de culturele sector de grond in stampt. Ik had het in mijn wildste dromen niet durven denken.”

De Covid-routekaart laat zien welke maatregelen nodig zijn als er meer of minder coronabesmettingen zijn. In de nieuwe versie van deze kaart gaat het versoepelen van maatregelen “altijd in kleine stapjes,” aldus de overheid zelf: “terwijl het invoeren van nieuwe maatregelen juist snel gaat.” Want ja, ingegrepen worden kan er heel snel. Maar de teugels laten vieren zodat ondernemers weer voor hun gezin kunnen zorgen, zodat obers aan het werk kunnen, en artiesten hun publiek kunnen bedienen kan alleen heel, heel, heel, extreem tergend langzaam.

Met de nieuwe route-kaart draait het kabinet de #kunsten definitief de nek om. Een kabinet dat willens en wetens de de culturele sector de grond in stampt. Ik had het in mijn wildste dromen niet durven denken. — Yoeri Albrecht (@YoeriAlbrecht) February 4, 2021

Yoeri Albrecht, sinds jaar en dag de directeur van het Amsterdamse debatcentrum De Balie, is daar terecht woest over: “Afgezien van de geestelijke ‘verlendung’,” gaat hij verder op Twitter, “het afstoppen van creativiteit, troost, schoonheid, ontwikkeling en ontspanning, er werkt ook ruim 5% [van de] beroepsbevolking in die sector.”

“Er is veel aan deze routekaart misselijkmakend, maar het kabinet doet alsof er geen alternatief is, is regelrecht leugenachtig en gevaarlijk. Er zijn andere keuzes te maken,” gaat de debatman ver volkomen juist verder: “Bescherm de kwetsbaren en breidt de IC-capaciteit permanent uit.”

“Het is anti-democratisch, on-parlementair om het te doen voorkomen alsof dit technocratische maatregelen zijn waarvoor geen alternatief is. De There is no alternative (TINA) aanpak is een democratische rechtsstaat onwaardig. Een technocratie [onder leiding van] medici is geen democratie.”

Een andere twitteraar reageerde daarop met een screenshot genomen van de routekaart. Want: daar wordt duidelijk in gesteld dat nachtclubs en discotheken ook dicht blijven bij 0 (!) besmettingen. Die horea-gelegenheden kunnen dus definitief nu al hun deuren sluiten. Hugo de Jonge en Rutte hebben het nog niet publiekelijk hardop gezegd, maar het is gewoon einde oefening voor ze. Klaar. Over en uit.

Zie ook de maatregelen voor de horeca. Dit is zelfs bij 0(!) besmettingen. Discotheken en nachtclubs kunnen dus wel sluiten. pic.twitter.com/yub9kwcw9H — Stefan (@stefan_hoogers) February 4, 2021

Albrecht reageerde daarop terecht met, “Vreselijke dystopie! Broodroof en mensen van hun bestaansgrond beroven!” Eén ding is in ieder geval zeker: het laatste woord over deze nieuwe routekaart ‒ die duidelijkheid moest verschaffen, maar in de praktijk ondernemers vooral duidelijkheid verschaft over het feit dat ze binnenkort failliet gaan ‒ nog niet gesproken. Maar of dat het kabinet zal stoppen om de cultuursector de nek om te draaien? Kleine kans, vermoedelijk…