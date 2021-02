De enige echte zorgkoningin van Nederland Fleur Agema: “Verpleegkundigen hadden de prik al eerder zélf thuis kunnen brengen!”

Fleur Agema, geroemd als één van de meest betrouwbare politici van Nederland, heeft wél een bikkelharde mening over het stopzetten van het vaccineren vanwege de verwachtte winterkou. “Het beleid had anders gemoeten!”

Afgelopen week sprong ‘zorgheldin’ Fleur Agema tegenover De Dagelijkse Standaard al in de bres voor de kwetsbare samenleving binnen ons land. Dat doet de ongekroonde Zorgmoeder des Vaderlands nu nog even dunnetjes over.

Volgens Agema zijn de mensen die nu zijn aangewezen om te worden gevaccineerd voornamelijk “ouderen”. Laat dat nu net de doelgroep zijn die het huidige kabinet Rutte III helemaal in de kou laten staan. Maar niet als het aan de PVV ligt, die partij is gerust bereid om de kachel weer aan te steken.

“De mensen die nu naar de vaccinatielocaties moeten zijn erg oud. […] Dit is wat dat betreft wel een beetje overmacht. Bij testen kun je ook kijken naar het percentage. Laten we genieten van het sneeuw en van het ijs.”

Daar heeft Agema natuurlijk helemaal een punt, maar ze geeft nu ook zelf aan dat het hele beleid van de overheid (minister Hugo de Jonge) anders had gemoeten.

“Het beleid had anders gemoeten. We hebben 50.000 wijkverpleegkundigen die de prik de afgelopen weken thuis hadden kunnen brengen. Maar voor nu is het niet fijn dat hoogbejaarden door de sneeuw en de gladheid een prik moeten gaan halen.”

Hiermee heeft onze vaderlandse zorgmoeder Agema wederom een messcherp punt te pakken. Want: Op deze situatie hadden we ons immers ook kunnen voorbereiden. Hebben we niet gedaan, en daarom worden we wederom weer gezien als het afvoerputje binnen de Europese Unie.