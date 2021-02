De gitzwarte keerzijde van het kabinet Rutte III: “Tachtig procent van jongeren zit door corona tegen burn-out aan”

Hallo Nederland! Het gaat helemaal niet zo goed met ons land hoor. Maar liefst tachtig procent (!) van de jongeren- en jongvolwassenen hikt tegen een burn-out aan. Dat biedt nog eens perspectief voor de toekomst, maar niet heus.

Zo’n beetje tachtig procent van de jongeren (en ja, dat is een flink merendeel) dreigt massaal uit te vallen door psychische problemen. Het probleem? De coronacrisis. De oplossing daarvan? Is er niet.

Het Nationaal Centrum Preventie Stress en Burn-Out (NCPSB) slaat dan ook alarm. De directeur daarvan, Theo Immers, is zelfs bang dat er een hele generatie onderuit zal gaan. En daarbij kan Immers nog weleens gelijk krijgen, want ook om mij heen merk ik dat meer en meer (jongvolwassen) mensen te kampen hebben met negatieve en burn-out-achtige klachten. Dankjewel Mark Rutte en Hugo de Jonge dat jullie dit ook hebben meegenomen in jullie beleid om het coronavirus te verslaan.

Volgens het AD is het aantal jongeren met een burn-out toegenomen van 17.3 tot 82 procent. Dat is werkelijk waar een ziekelijke verhoging.

Het AD tekent dan ook op: “Wat dat in de praktijk betekent zag Immers onlangs op een bijeenkomst met jeugdtherapeuten. Daar zaten ze bij elkaar, in een periode die voor jongeren zo moeilijk is. Hoe moeilijk schetste een van hen als eerste. “Hij was er twee ‘kwijtgeraakt’, vertelde hij. Een ander ook één. En er was nog iemand.” Ze kwamen op vier zelfdodingen in de afgelopen coronatijd – een ongekend aantal. “De sfeer sloeg meteen om, tijdens die meeting.”

Kortom: Moeten we misschien niet even gaan nadenken wat al deze maatregelen voor een impact hebben op mensen die niet binnen de kwetsbare groep vallen? Het leven gaat immers door, maar wanneer we jonge mensen op de achtergrond verplaatsen creëren we ook automatisch een samenleving waarbij automatisch de jongeren -met al hun klachten- in het verdomhoekje worden gestoken. Moeten we dat willen? Nee.