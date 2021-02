De Vrijheidskaravaan van FVD trekt door héél Nederland: Volgend station? Lelystad, vanmiddag!

Als één van de weinige partijen -samen met aspirant Tweede Kamerpartij Code Oranje- trekt het Forum voor Democratie door heel Nederland om in gesprek te gaan met de kiezer. Vandaag deed de zogeheten Vrijheidskaravaan van FVD Aalsmeer aan, maar inmiddels zijn ze onderweg naar het centrum van Lelystad.

In Aalsmeer was het een verkiezingsfeestje, alsof de coronamaatregelen niet bestaan. Natuurlijk werden alle geldende coronamaatregelen nagestreefd, maar het FVD wist met hun zogeheten Vrijheidskaravaan toch een klein feestje te maken in de bloemenstad.

Dit is in Aalsmeer vandaag. Een heel klein dorpje… u mag het zeggen. pic.twitter.com/mhD5WHKzwr — Barry autoprof (@VoetbalprofCom) February 14, 2021

FVD-leider Thierry Baudet laat in een telefonische reactie met De Dagelijkse Standaard weten “vol energie” te zitten en ziet zelfs dat zijn partij steeds meer mensen weet te motiveren om tegen het huidige coronabeleid van Rutte III “in verzet” te gaan. “Meer en meer merk ik dat het aantal leden alleen maar toeneemt, dat we de slag weer naar voren hebben gemaakt”, aldus een enthousiaste Baudet op campagnetour.