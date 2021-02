Deskundigen stampen groene waanzin Amsterdam de grond in: ‘Gezondheidsproblemen door windmolens gebagatelliseerd!’

Gisteravond vond er een pittig expertsdebat met plaats in Amsterdam: tijdens een inspraakavond in de Stopera hadden deskundigen flink wat kritiek te uiten op tal van belangengroepen die windmolens willen plaatsen. Deze clubjes bagatelliseren al jaren de gezondheidsproblemen die ontstaan door windturbines. Men moet deze problemen serieus nemen, zo menen de deskundigen.

Het progressieve Amsterdam heeft een ambitieus plan opgesteld om windturbines te gaan plaatsen op korte afstand van de IJburgse oever. Veel omwonenden zijn hier niet blij mee. Ook geluidsspecialisten en artsen waarschuwen dat de plaatsing van dit windpark gezondheidsproblemen kan veroorzaken.

Jan de Laat, klinisch-fysicus van LUMC ziekenhuis, vermoedt dat vier op de vijf personen problemen zal ondervinden door windmolens die binnen een straal van 800 meter van hun woning zijn geplaatst. Maar naast de gevreesde gezondheid van mensen zijn ook bepaalde milieuclubs niet altijd even blij met de plaatsing van windturbines. Zo vreest Natuurmonumenten vreest voor de welzijn van vleermuizen en vogels.

De kritiek rondom de plaatsing van windmolens neemt steeds meer toe. De bouw van deze kolossen brengt namelijk veel risico met zich mee, maar dat wordt helaas te vaak gebagatelliseerd door windmolenknuffelende, activistische clubs. Hartstikke dom, want het algehele verzet tegen windpark groeit hierdoor alleen maar.

Luister naar de klachten van mensen en laat het serieus onderzoeken. Veel mensen zijn niet tegen windmolens als ze op veilige afstand worden gebouwd, wel als deze megaturbines in de achtertuin worden opgetuigd. En dat is dus niet gek: tal van onderzoeken bevestigen inmiddels al dat mensen daadwerkelijk stress ervaren of ziek kunnen worden door het geluid, slagschaduw, trillingen of licht van deze windturbines. De expertsessie in Amsterdam heeft dat gisteren wel duidelijk gemaakt.

Kortom: het wordt tijd dat de politiek al deze klachten serieus gaat nemen! Stop met de windmolenterreur.