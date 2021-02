‘Diabolische’ Hugo de Jonge jaagt kinderen angst aan: ‘Neem maatregelen, anders worden ALLE papa’s en mama’s ziek!’

Gisteren gaven Hugo de Jonge en Mark Rutte een speciale corona-persconferentie voor het Jeugdjournaal. Wat met name De Jonge daar zei was volstrekt onacceptabel. Hij probeerde kinderen overduidelijk en opzettelijk angst aan te jagen. Want, zei hij, als kinderen niets doen en niet extreem voorzichtig zijn gaan ze álle opa’s en oma’s en ouders ziek maken. Critici pakken de minister daarom hard aan: “Walgelijk, diabolisch en onaanvaardbaar,” schrijft er één.

“Je hebt eigenlijk niet echt een keuze omdat je gewoon maatregelen moet nemen,” aldus De Jonge, “om dat virus onder controle te houden. Want als we dat niet zouden doen dan, ja, dan worden alle vaders en moeders en alle opa’s en oma’s worden ziek, waarvan een flink deel ook in het ziekenhuis komt te liggen. En dan komen er zoveel mensen in het ziekenhuis te liggen dat als je voor iets anders naar de dokter zou willen, dan is er helemaal geen plek meer.”

Dit is werkelijk ongekend. Dit is pure angstaanjagerij. En voor de goede orde probeert hij kinderen ook nog even een schuldcomplex aan te praten. Dat het kabinet dit met volwassenen doet is al erg genoeg, maar met kínderen? Die moet je juist geruststellen en ze met liefde behandelen. De Jonge doet precies het omgekeerde. Weet je waar het op lijkt wat híj́ doet? Psychologische oorlogsvoering. En zie hem grijnzen.

Sietske Bergsma is dan ook woest. “Walgelijk, diabolisch en onaanvaardbaar dit,” schrijft zij op Twitter. “Wie stuurt zijn kinderen hier naartoe?”

Walgelijk, diabolisch en onaanvaardbaar dit. Wie stuurt zijn kinderen hier naartoe? https://t.co/QYbty4iNoB — Sietske Bergsma (@SBergsma) February 16, 2021

Abonneer je gratis en voor niets op mijn Telegram-kanaal... en word lid van onze speciale groep op MeWe, hét alternatief voor Big Tech-wappie Facebook.

Overduidelijk is het antwoord op die vraag: alleen mensen die totaal geen waardering hebben voor de geestelijke gezondheid van hun kinderen. Want een normaaldenkende ouder kan en wil zijn/haar kinderen dit niet aandoen.