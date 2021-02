Dictatoriaal Amsterdam knijpt toegang Vondelpark af: ‘Als corona-doel niet bereikt wordt sluiten we het helemaal!’

De gemeente Amsterdam laat weten dat de zijingangen van het Vondelpark vanaf vandaag gesloten zijn. Mensen kunnen er dus alleen nog in bij de hoofdingangen, en daar wordt er “extra toezicht” gehouden. Want stel je voor dat mensen lekker naar buiten gaan om een frisse neus te halen! Dat mag zomaar niet! Welkom in dictatoriaal Amsterdam, waar de gemeente wel even besluit wie wanneer het park in mag.

Ooit werd Amsterdam terecht gezien als de meest vrije en daadwerkelijk ‘progressieve’ stad van Europa, en zelfs van de hele wereld. Helaas, die tijd is niet meer. Tegenwoordig is het een stad van, voor en door radicaal-linkse gekken die met graagte burgers onderdrukken om hun grote doelen te bereiken.

Het grote excuus is nu natuurlijk corona. Want, laat de gemeente weten, de zijingangen van het Vondelpark zijn vanaf vandaag gesloten. Als mensen nog naar het park willen, dan moeten ze erin via de hoofdingangen. En daar is extra toezicht neergezet dat er voor moet zorgen dat er niet te veel mensen naar binnen gaan.

Deze maatregelen zijn een reactie op de afgelopen dagen. Er waren namelijk nogal wat jonge Amsterdammers die lekker naar het park waren gegaan. Het weer was goed, en ze hadden hun buik vol van het thuis zitten, en behalve gemeentelijk groen is er eigenlijk niets anders open. Niet zo gek, dus, dat men massaal naar het Vondelpark trok. En eigenlijk helemaal geen slechte gedachte, aangezien de hele tijd binnen zitten hartstikke ongezond is.

Maar oh, oh, oh, dat druist in tegen het coronabeleid! Want dat is erop gericht om mensen helemaal niet meer bij elkaar te laten komen. Nee, ook niet in de buitenlucht waar de kans op besmetting “buitengewoon klein” is, aldus Maurice de Hond die de oppositie tegen het wanbeleid van de overheid inhoudelijk leidt. Ook de BBC stelt dat de kans op besmetting in de buitenlucht “massively reduced” is. En dan is er dit onderzoek ook nog waaruit blijkt dat de besmettingskans “in volledige openlucht” simpelweg “heel erg klein” is.

Hoe dan ook: omdat dit tegen het coronabeleid is heeft de gemeente Amsterdam er genoeg van. De toegang tot het Vondelpark wordt vanaf nu beperkt. En, zegt de gemeente tegen Nu.nl, als jonge Amsterdammers zich nog stééds niet aan de beperkingen houden, nou, dan wordt het Vondelpark binnenkort gewoon helemaal gesloten. Wat nou vrijheid, blijheid?

“De driehoek heeft begrip voor Amsterdammers die de buitenruimte op zoeken tijdens dit vroege voorjaar, maar accepteert geen doelbewuste overtreding van de regels met alle risico’s voor de volksgezondheid die daarop volgen,” aldus de gemeente. Daarom wordt er nu een “afkoelperiode” in gesteld… die vervolgens voor onbepaalde tijd geldt.

Abonneer je gratis en voor niets op mijn Telegram-kanaal... en volg me op Parler!

Bij het nemen van dit soort maatregelen moet je als gemeente je zaak heel goed kunnen onderbouwen. Graag ontvang ik de informatie waarop gemeente Amsterdam het standpunt baseert dat in de buitenlucht vertoeven een enorm risico vormt voor de volksgezondheid. Want het zal toch niet zo zijn dat ze dit soort bijeenkomsten verbieden zónder dat ze daar een gedegen onderbouwing voor hebben? Iemand die me een uiteenzetting kan verstrekken waaruit blijkt dat als mensen naar het park gaan, in de openlucht, dat dit dan voor een enórme toename van het aantal besmettingen zorgt?

Kom maar hoor. Ik wacht wel!