Wow! Diederik Gommers bemoeit zich met álles: ‘Waarom de verkiezingen niet vier tot zes weken uitstellen?!’

Wie denkt Diederik Gommers eigenlijk wel dat hij is? De man is een intensivist. Hartstikke leuk. Belangrijk werk. Maar meneer is geen democratisch gekozen volksvertegenwoordiger. Over alles dat met democratie te maken heeft, heeft hij niets te zeggen. Dus dat wij de Tweede Kamerverkiezingen zouden moeten uitstellen, daarover gáát hij simpelweg niet.

Dat IC-arts Diederik Gommers is doorgedraaid wisten we al, maar deze knettergekke wannabe dictator maakt het nu wel héél bont. Want in de podcast Virusfeiten roept hij zijn collega’s van het OMT op om ongevraagd een advies te geven over het al dan niet uitstellen van de verkiezingen. En raad eens wat hij daar zelf over denkt?

Nou, laten we meneer zelf maar citeren: “Zoals we nu in de modellen zien, zitten we in maart in een exponentiële fase van de Britse variant. Half maart is een risicoperiode. Ik vind het een ongelukkig tijdstip. Wat is erop tegen om [de Kamerverkiezingen, red.] vier tot zes weken uit te stellen?”

Het probleem daarmee is dat wij van ons democratische recht gebruik willen maken en dat het niet aan een man als jij is om ons te vertellen dat we maar even vier tot zes weken moeten wachten omdat jouw modelletjes allerlei spannende dingen voorspellen.

Weet je wat jij met die modellen kunt doen? Nee? Nou, lees deze analyse van Maurice de Hond maar even. Dan zal het antwoord je héél duidelijk moeten zijn.

Maar, oh, oh, oh, wat hebben al die ‘experts’ toch een hekel aan verkiezingen. En ja, dat geldt ook voor de media. Want NPO Radio 1 citeert niet alleen Gommers, maar ook lector Publieke veiligheid Marnix Eysink Smeets. Die liet eerder weten dat “de kwetsbare groepen” eerst gevaccineerd moeten zijn. Daarna mogen we dan wellicht gebruik maken van ons democratische recht om te beslissen hoe wij geregeerd worden. Hopelijk. Als het de heren en dames wetenschappers dan wél schikt.

Abonneer je gratis en voor niets op mijn Telegram-kanaal... en word lid van onze speciale groep op MeWe, hét alternatief voor Big Tech-wappie Facebook.

Deze dictatuur van de ‘experts’ moet per direct stoppen. Zij hebben niets te zeggen over het democratische proces… en als zij niet inzien waarom mensen het vervelend vinden om ‘vier tot zes weken te moeten wachten’ om te stemmen, dan kunnen we alleen maar concluderen dat het ook maar goed is dat lui als Diederik Gommers geen formele macht hebben.