Draconische maatregelen slopen de jeugd: ‘Scholen vrezen dat 40% van leerlingen zakken voor eindexamen’

De draconische coronamaatregelen van het kabinet slopen niet alleen het mkb; óók jongeren moeten er massaal aan geloven. Steeds meer kinderen lopen rond met serieuze depressies. Vandaag komt daar het nieuws bij dat scholen verwachten dat maar liefst 30% tot 40% van de leerlingen in het eindexamenjaren dreigt te zakken. Let wel, in 2019 zakte 8%. We hebben het dus over een toename van 400% tot 500% van het aantal zakkers. Maar liefst één op de drie eindexamenkandidaten zal het laatste jaar opnieuw moeten doen. Dankzij het coronabeleid.

Meer dan eenderde van alle eindexamenkandidaten van dit land ‒ het gecombineerde leerlingenbestand van vmbo 4, havo 5 en vwo 6 ‒ dreigt te zullen zakken, door alle perikelen rondom het coronavirus en het gevoerde regeringsbeleid. Uit een rondgang van het FD blijkt dat er grote verschillen zijn in de prognoses per school. Gemiddeld komen we uit op een faalpercentage van tussen de 30% en 40%, maar er zijn zelfs scholen waar ze er serieus mee rekening houden dat 85% van de eindexamenkandidaten voor de bijl gaat. Op die scholen zijn de jongeren die slagen voor het examen dit jaar dus de uitzondering, niet de regel.

Natuurlijk: eindexamenleerlingen konden de afgelopen tijd wel naar school. In principe dan. Want in werkelijkheid pakte dat door de maatregelen heel anders uit. Er waren scholen die eerder en vaak dicht moesten omdat iemand besmet was. Andere scholen waren gevestigd in oude gebouwen met een slechte ventilatie, waardoor zij ook moesten geloven aan de sluitingen. En dan hebben we het natuurlijk nog niet eens gehad over de impact op de psyche van jongeren, van al die belachelijke, extreem vergaande maatregelen van het kabinet, waardoor eindexamenleerlingen zich niet kunnen concentreren.

Minister Arie Slob, die het afgelopen jaar heeft toegekeken terwijl het onderwijs systematisch gesloopt werd, besluit deze maand of de examens wel doorgaan. Het kan dus zijn dat die worden afgeblazen. In dat geval is 2020/2021 niet een verloren jaar voor 30/40% van de eindexamenleerlingen, maar voor ze allemaal. Yay, meer, meer, meer maatregelen! Lekker hoor!

Natuurlijk zijn er ook nog andere mogelijkheden. Bijvoorbeeld: het schooljaar kan verlengd worden. Maar ja, daar hebben de kids natuurlijk ook al niets aan; niet als er verder niets verandert aan de rest van het coronawanbeleid tenminste.

Oh ja. En dan is er ook nog de mogelijkheid om de normering te verlagen.

Wat? Ja, dat lees je goed. Ze denken er serieus over na om ervoor te zorgen dat meer jongeren voor hun examens slagen door de eisen gewoon minder serieus te nemen. ‘Oké, oké, je weet niets af van de geschiedenis, maar hé, we willen wel dat je slaagt! Dus nou ja, hier is je diploma, veel plezier op de universiteit, het hbo of het mbo! Laters!’

Het is een schande wat dit kabinet onze jongeren aandoet. Een hele lichting dreigt zo verloren te gaan. En Mark Rutte maar vrolijk lachen voor de camera, terwijl de toekomst van zijn land niet in staat is om uit de startblokken te komen.