DSB-drakendoder Pieter Lakeman: ‘Door Rutte zijn duizenden overleden! Hij verdient een pak slaag van de kiezer!’

Pieter Lakeman strijdt sinds jaar en dag tegen fraude in de bankensector. Onlangs kwam hij langs bij Big Five van BNR. Daar veegde hij op wonderschone wijze de vloer aan met Mark Rutte, die hij onder meer vergeleek met een gijzelnemer. “Door het beleid van Rutte zijn er duizenden mensen overleden!” zei Lakeman ondermeer. En: “Hij verdient een pak slaag van de kiezer.”

Het gebeurt niet zo vaak en dus is het des te interessanter als een uitgesproken criticus van Mark Rutte mag langskomen bij de mainstream media. Onlangs was het de beurt aan Pieter Lakeman. Deze man staat vooral bekend als strijder tegen fraude in de bankensector, en was ook de man die het faillisement van DSB Bank afdwong. Maar tegenwoordig heeft hij ook het één en ander te zeggen over de politiek. En dat is fascinerend, omdat juist hij weet hoe fraudeurs opereren.

Bij BNR Nieuwradio mocht hij zijn zegje doen.



Gevraagd over hoe Rutte omgaat met de toeslagenaffaire liet Lakeman werkelijk geen spaan heel van de premier. “Toen ik een paar dagen geleden Rutte op de televisie zag operen en argumenteren, dacht ik, hé: dit is gewoon een kloon van meneer Hamers.” De meneer Hamers waaraan Lakeman refereert is Ralph Hamers, voormalig topman van ING. In december 2020 besloot het Gerechtshof dat Hamers vervolgd moest worden wegens het verlenen van bijstand aan de inmiddels beruchte witwasaffaire. Dat besluit kwam mede tot stand door het harde werk van Lakeman.

“[Rutte, red.] had namelijk precies dezelfde verdediging: van ja, ik ben dan wel eindverantwoordelijk, maar ik wist het allemaal niet zo, het kwam niet tot mij. Dus precies de smoesjes van Hamers. Maar één ding wordt vaak vergeten, hè? Rutte is niet alleen premier, hij is ook minister van Algemene Zaken. Al deze dingen vielen… alles valt onder hem in wezen. Maar Rutte zat ook een potje te liegen van heb ik jou daar hoor. Maar die komt er wel mee weg, vrees ik.”

Wat had er dan moeten gebeuren? “Wat hij eigenlijk zou verdienen is een pak slaag van de kiezer straks. Maar dat is onwaarschijnlijk. Want om eventjes een heel vreemd punt naar voren te brengen waar ik vroeger altijd heel erg me over heb verbaas. Als mensen gegijzeld worden door iemand die ze met een geweer wekenlang of maandenlang lastigvalt, die mensen die gaan houden van zo’n gijzelnemer. De kiezers worden nu ook allemaal gegijzeld door Rutte.”

Natuurlijk vond de BNR-juffie dat niet een al te plezante vergelijking, maar dat maakt het niet minder treffend. Sterker nog, dat spreekt eigenlijk alleen maar in het voordeel van Lakeman. Als je de mediakartelpropagandisten op de kast jaagt doe je het goed.

“Die lockdown werd beargumenteerd met, ‘ja die ziekenhuizen kunnen het niet aan anders.’ Maar onder tien jaar Rutte is het aantal IC-bedden in Nederland gehalveerd en is het aantal verplegenden, het personeel met een derde teruggenomen. Dus het is heel simpel: Rutte is er de oorzaak van dat er te weinig ruimte is.”

En dus? “Nou ja. als hij een geweten had zou hij dus duizenden mensen op zijn geweten hebben. Er zijn door Ruttes beleid duizenden mensen overleden. Maar hij staat daar een beetje vrolijk te lachen. Het is een beetje onze nationale lachebekje. Het is echt te gek voor woorden eerlijk gezegd. Maar ja, omdat hij net als die criminelen die dus hun gevangen jarenlang, wekenlang bedreigen, die van ze gaan houden, zo gaan kiezers ook van Rutte houden.”

En ja, dat was ook weer tegen het zere been van de BNR-presentatrice, die toch meende te moeten opereren als Rutte-verdedigaar. Gaat dat niet veel te ver?! “Waar komt die vergelijking vandaan? Gaat best ver.” vroeg ze Lakeman. Nou, ik heb wel een idee: van het feit dat Lakeman naar de zaken kijkt, ziet wat er gebeurt, en de dingen vervolgens gewoon benoemt. Daar zou zij een voorbeeld aan moeten nemen.

“Ja, dat ga ik niet ontkennen, die vergelijking gaat inderdaad ver. Maar dat baseer ik gewoon op hoe hij optreedt en hoe hij dus kennelijk ook tussen zijn oren, dus in zijn hersenpan, functioneert,” aldus Lakeman volkomen terecht. Want, inderdaad. De toeslagenaffaire, het coronavirus, de lockdown… niets maakt indruk op Rutte. Hij blijft vrolijk lachen en het ge-wel-dig naar zijn zin hebben. Daar mag Lakeman best wat van vinden. Dat doe ik óók.

Wiebes maakt er ook een potje van, maar die maakt op Lakeman de indruk “dat hij nog normaal als mens functioneert. Maar die Rutte, als ik psychiater was zou ik ervan dromen om Rutte op de tafel te leggen om hem te onderzoeken. Want dat is toch een hele vreemde man. Niets interesseert hem. Het maakt hem niet uit wat er om hem heen gebeurt. Als hij maar op het pluche blijft zitten. Dat is het enige dat het interesseert. Verder is er niks wat hem boeit.”

Zo. Die kan Markje in zijn sociopathische zak steken. Of hij ook dat welverdiende pak slaag van de kiezer krijgt, zullen we op 17 maart weten.