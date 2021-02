Eén voor allen, allen voor één! Foto’s: Drentse winkeliers steunen de horeca! ‘Kopje koffie?’

Als de regering denkt dat het alleen de horeca zijn die de komende dagen en weken in actie komen heb ik slecht nieuws voor ze: er zijn andere sectoren en mensen die met de horeca sympathiseren en die dat maar wat graag duidelijk willen maken. Zo ook in Beilen, een groot dorp in Drenthe. Daar laten winkeliers vandaag duidelijk merken dat ze de horeca steunen. Eén voor allen, allen voor één!

Inwoners van Beilen die vandaag het dorp in gingen kregen een schitterende verrassing te zien: lokale winkeliers voeren op leuke wijze actie om duidelijk te maken dat ze de lokale horeca steunen. Bij veel winkels staan er stoeltjes en een tafeltje buiten, met daarop óf koffiekopjes of zelfs kratjes bier. “Beilen steunt de horeca,” staat er op een pamflet dat op de tafeltjes staat.

“Kopje koffie? Ja graag! Met een tafel en een stoel.” Bij de stoeltjes zijn vaak paspoppen gezet zodat het net uitziet alsof het een écht terras is.

En:

Een mooie ludieke actie natuurlijk, waaruit blijkt dat andere winkeliers – en zelfs het hele dorp Beilen – sympathiseert met de horeca… en ondernemers in die sector zonder voorbehoud steunen. Het rampenkabinet Rutte III is veel te lang doorgegaan met dit wanbeleid. Het is einde oefening. Tijd om de horeca open te gooien (en winkels ook weer gewoon te laten functioneren). Dat vind ik niet alleen, dat vindt Beilen óók!

Overigens blijft het hier niet bij. Op dinsdag zal de horeca in Beilen ook actievoeren. Of dat gedaan wordt door terrassen open te gooien is vooralsnog niet duidelijk, maar ondernemers zijn klaar met op hun handen zitten. Ze willen weer aan de slag kunnen of docenten Mark Rutte en Hugo de Jonge, die in hun leven nog nooit een bedrijf hebben geleid, dat nu fijn vinden of niet.

