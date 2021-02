Eerste vaccinfaal van februari nu al een feit! Lege prikstraat, want incompetente GGD kende eigen locatie niet

Het geklungel en geklooi bij de GGD is werkelijk ongekend. Een vaccinatiestraat in de Bossche Brabanthallen is op de eerste dag van februari verdacht rustig en nu is bekend waarom: medewerkers van het registratiecentrum waren niet bekend met de locatie ‘Den Bosch’ en wilden burgers doorverwijzen naar Veghel of Breda. De prikpost ’s Hertogenbosch kenden ze echter wel, maar daar vroeg niemand naar…

De GGD weet het niet alleen op IT-gebied flink te verknallen maar blijkt ook een behoorlijk probleem te hebben met de ronduit incompetente medewerkers van het landelijke registratiecentrum. Bij de GGD begonnen ze zich af te vragen waarom het toch zo rustig bleef in de prikstraat in de Bossche Brabanthallen. Het excuus is als volgt: “Bij het landelijke registratiecentrum was nog niet voldoende doorgekomen dat voor deze regio na Veghel nu een tweede prikstraat open is.” Dit klopt niet.

In werkelijkheid blijkt iets héél anders aan de hand: complete aardrijkskundige incompetentie van GGD’ers. Voorbeeld: de 90-jarige mevrouw Diny Mulders uit Waalwijk werd door een medewerker van het landelijke registratiecentrum bijna naar een prikpost in Veghel of Breda gestuurd, omdat de medewerker totaal niet op de hoogte was van de Nederlandse topografie. Mevrouw Mulders vroeg namelijk of er niet iets dichterbij was en vroeg naar een prikpost in Den Bosch. Nee, daar was de registratiemedewerker niet mee bekend. Wel ’s Hertogenbosch…

Hoeveel mensen er dus voor niets veel verder hebben moeten reizen is niet bekend, maar door dit ongeëvenaarde amateurisme kunnen we er dus best vanuit gaan dat er wel honderden senioren naar Veghel of Breda zijn afgereisd om een vaccin te scoren, terwijl ze zich dus gewoon véél dichterbij hadden kunnen laten vaccineren. Allemaal onnodige reisbewegingen, uitgevoerd door het rijksinstituut dat die hele pandemie dus juist moet beëindigen. Ongelofelijk, wat een faalhazen bij die GGD!