Erik de Zwart gaat los op onzinnige ‘versoepelingen’ Kabinet: ‘U denkt in een vrij land te wonen?!’

Gisteravond maakte het kabinet bekend dat er een paar “versoepelingen” kwamen van de draconische lockdown die ons land nu al twee maanden in een vreselijke wurggreep houdt. Helaas voor het kabinet zijn bijzonder weinig mensen daarvan onder de indruk. Zeker Erik de Zwart niet. De ondernemer, oud-DJ en BN’er veegt in een tweet op schitterende wijze de vloer aan met Rutte en De Jonge en hun waanzinnige nepversoepelingen. “En u denkt in een vrij land te wonen…? Dat spijt mij.”

Zo, dat was me even een geweldige aankondiging gisteren, of niet dan? Wat een versoepelingen, hè? Ja, dat is inderdaad ironisch bedoeld. Want de zogenaamde versoepelingen van het kabinet gaan natuurlijk niet eens bijna ver genoeg. Ze zijn echt kruimels die ons worden toegeworpen.

Dat vind ik niet alleen, voormalig “mister Top 40” Erik de Zwart denkt daar net zo over. “Winkelen op afspraak?” vraagt De Zwart geschrokken: “Eén dag in de week naar school?” gaat hij verder. “Huisarrest voor onschuldige mensen?” soms hij nog meer quasi-versoepelingen op. “En u denkt in een vrij land te wonen…? Dat spijt mij… voor Nederland.” Vervolgens sluit hij af met de hashtag #genoegisgenoeg.

Zo is het maar net. Wat er hier gebeurt is een absolute schande. Een paar kruimels worden ons toegeworpen, en daar moeten we dan blij mee zijn? Scholen slechts een dag per week open? Oh ja, je mag winkelen, maar dan wel op afspraak en met maximaal twee personen per verdieping? Welke gestoorde gek verzint zulke regels? Je hoeft toch geen ondernemer te zijn om in te zien dat dergelijke regels volstrekt achterlijk zijn?

Deze gekkigheid moet nu stoppen. Zoals De Zwart terecht stelt: genoeg is genoeg. Nederland moet zijn vrijheid terugkrijgen. En wel meteen, want aan deze “versoepelingen” heeft geen hond iets.