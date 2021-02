Femke Halsema stort Amsterdam steeds verder de grachten in: “Afhandelen wob-verzoeken blijft chaos, 19 weken wachten op documenten!”

We wisten natuurlijk al dat de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema het een en ander niet meer in handen heeft. Nu komt daar wederom iets bij kijken, dat eigenlijk nog het meest overeenkomt met een aankomend schandaal: Amsterdam kan het aantal wob-verzoeken niet meer aan, waardoor burgers Amsterdammers tot wel vijf keer toe langer moeten wachten dan is vastgesteld in de wet.

Stadszender AT5 schrijft dat Amsterdammers die een wob-verzoek indienen gemiddeld 19 weken (!) moeten wachten op uitsluitsel. Dat staat haaks op de loze beloftes van burgemeester Femke Halsema die twee jaar geleden nog heel karig aan wist te geven dat ze er alles aan zou doen om deze periode van onzekerheid terug te dringen. Daar is dus helemaal niets van terechtgekomen, naar nu blijkt.

“Het afhandelen van de verzoeken duurt in de stad gemiddeld vijf keer langer dan is vastgelegd in de wet. Een cultuurverandering is nodig”, aldus AT5. En dat is eigenlijk best wel alarmerendere inhoud, want het wekt de suggestie dat Halsema ook dit puntje niet op orde heeft. Een zorgwekkende ontwikkeling in de stad die het nog zo goed deed onder het burgemeesterschap van Job Cohen (daarna falend PvdA-leider) en Eberhard van der Laan (helaas overleden).

De kritische Amsterdamse stadszender AT5 tekent dan ook terecht op:

“Wie een blik werpt op de pagina waar de gemeente afgehandelde wob-verzoeken publiceert, ziet een patroon: er zitten vaak vele maanden (en soms wel een jaar of zelfs meer) tussen het indienen van een verzoek en het moment waarop er door de gemeente een besluit wordt genomen en er documenten worden gepubliceerd. Het overtreden van de wettelijke termijnen is eerder regel, dan uitzondering. Een wob-verzoek moet officieel door de overheid binnen vier weken worden afgehandeld. In sommige gevallen is het mogelijk om de termijn te verlengen. Die verlenging mag in eerste instantie vier weken duren. Uit gesprekken die AT5 de afgelopen tijd heeft gevoerd komt een beeld naar voren waarin Amsterdam zelfs voor ogenschijnlijk simpele wob-verzoeken al direct laat weten dat het afhandelen binnen vier weken niet gaat lukken.”

Telegraaf-journalist Mike Muller springt dan ook niet voor niets in de bres van de verontwaardigde burger en stelt: “Ik heb nog nooit meegemaakt dat een verzoek binnen de vier weken is afgehandeld.”

In het Amsterdam van Femke Halsema schijnt het in ieder geval niet te lukken, en dat zegt misschien ook wel iets over haar onkunde als burgemeester. Iets dat haar voorgangers (en daarbij maakt de partijkleur niets uit) een stuk beter deden.

Beste Femke: Is het inmiddels niet eens tijd geworden om met een welverdiend pensioen te vertrekken uit Amsterdam? Je salaris ontvang je toch wel, dus wees daar vooral niet bang voor. Het enige dat je waarschijnlijk zal missen is het waanzinnige uitzicht op de Amsterdamse Grachtengordel. De Amsterdammers zelf zullen je waarschijnlijk een (vegetarische) worst zijn. Daar heb je überhaupt nooit enige binding mee gehad.