Filmpje! Feestende Thierry Baudet op Urk: ‘Goed hè? Maatregelen lijken hier verdwenen, het leven moet weer vrij!’

In een heerlijke video die regiokrant De Stentor heeft gemaakt op Urk gisteren zie je hoe FVD-leider Thierry Baudet op een manier door Urk wandelt die duidelijk maakt dat ze in dat dorp niet meedoen aan de coronawaanzin. “Goed hè?” zegt Baudet daarover. “Het is onzin. Het moet stoppen!”

Op dinsdag trok de zogeheten Vrijheidskaravaan, de officiële campagne van van Forum voor Democratie, naar Urk. En ja, dat was één groot feest. Want Urk lijkt bijzonder pro-FVD te zijn… en keihard tégen de coronawaanzin van het doorgedraaide kabinet. Kijk maar naar de beelden van een Baudet die als een soort van held ontvangen wordt in het dorp:

Reportage van @De_Stentor over het bezoek van de #vrijheidskaravaan aan Urk vandaag. 👇 Denk dat ik morgen een kop koffie ga drinken in Harderwijk… #FVD https://t.co/sgjRe3B6f1 pic.twitter.com/Iv0TGFvZUG — Thierry Baudet (@thierrybaudet) February 23, 2021

In de video zie je hoe Baudet geknuffeld wordt door mensen, hoe hij mensen de hand schudt… het lijkt ‒ ongelooflijk! ‒ wel alsof het leven enigszins normaal is. In de rest van het land laten te veel mensen zich gek maken, maar op Urk doen ze dat niet. En dus was het een geweldige ervaring voor Baudet en zijn team.

“Waarom bent u vandaag naar Urk toegekomen?”, vraagt een bijna minderjarige De Stentor-journalist aan Baudet. “Omdat ik fan ben van Urk,” zegt die daarop: “Ik vind het een fantastisch dorp. Het is mooi, mensen zijn verstandig, werken hard, zijn slim, denken zelfstandig na, en zijn net als wij tegen die coronamaatregelen.”

“Ja, want die coronamaatregelen, die lijken hier wel even verdwenen,” zegt de journalist daarop.

In plaats van te doen wat andere politici vervolgens zouden doen ‒ zeggen dat het eigenlijk ook niet zo kan, enzovoort ‒ omarmt Baudet dat juist. “Ja goed, hè? Het is heel goed dat het hier even verdwenen lijkt.”

“Vindt u dat goed?!”

“Ja, want het is onzin,” antwoordt Baudet daar keihard op. “Het moet stoppen. Het leven moet weer vrij. Kijk, corona is net zo gevaarlijk als een stevige griep. Niet als een griepje, maar als een stevige griep. Dan moet je daar dus gericht beleid op voeren, wat bedden opschalen, gericht moet je kwetsbaren beschermen. Maar je gaat toch niet 17,5 miljoen mensen opsluiten? De hele samenleving gaat kapot. De jeugd gaat kapot, bedrijven gaan kapot. Oudere mensen vereenzamen.”

We hebben, gaat hij verder, een enorme schuld opgebouwd: “Dit moet gewoon echt stoppen. Dit moet stoppen. Wij zijn de enige partij die dat willen, hè? Verbijsterend!”

De karavaan van FVD trekt door het hele land maar, zei Baudet, maar Urk is een persoonlijke favoriet. Gezien zijn ontvangst in het dorp is dat niet zo gek. Je hoeft de beelden alleen maar te zien om te begrijpen dat hij daar, dankzij zijn trouwe verzet tegen het coronabeleid, ongetwijfeld één van de meest populaire politici van heel Nederland is.