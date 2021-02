Filmpje! Groot feest in het Vondelpark met jongeren die hun buik vol hebben van de ophokplicht

Gisteravond was het feest in het Vondelpark in Amsterdam. Wat? In deze coronatijden, waarin niets meer is toegestaan, en we verplicht allemaal thuis moeten zitten om Netflix te bingen? Jazeker. Want jongeren hebben blijkbaar helemaal de buik vol van alle beperkingen voor een virus dat voor hén een minimaal risico is. En dus trokken ze er gisteravond op uit, zetten ze de muziek hard aan, en stonden ze in een grote mensenmassa te dansen, te praten, en te socialiseren.

Kijk maar:

Hoewel het een illegaal feestje betrof (en daarom keurt het DDS het natuurlijk af, want we mogen niet in strijd met de wet handelen enzo) reageerden heel veel Twitteraars met empathie en zelfs positiviteit.

Geweldige beelden!! Zin in

de toekomst! — Miss S (@ItsMssS) February 21, 2021

Wat gezellig 😃

Een klein jaartje geleden zou ik nog boos of geschokt zijn geweest om zoiets, maar inmiddels heeft geen enkele uitspatting, illegaal feestje of demonstratie een piek in besmettingen opgeleverd, dus het kan gewoon zonder problemen! — 🐱Barbes🦊 (@Barbes_NL) February 21, 2021

Heerlijk om te zien. Hopelijk hebben ze genoten. — Thea Scholte (@thea_scholte) February 22, 2021

Hoog tijd voor een feestje 🥳🥳🥳🥳🥳 — Burger op onderzoek (@antznl3861) February 21, 2021

Ziet er gezellig uit! — BasedFox 🇳🇱 (@BasedMadocke) February 21, 2021

De geest is uit de fles. — El Cid 🇮🇱🇳🇱 (@weijers3) February 21, 2021

Go!!!! Alles los!! — Barry autoprof (@VoetbalprofCom) February 21, 2021

Genieten! Heeeeelijk💃🏼🕺🏼 — Fiercely Fiona (@Fionaek) February 21, 2021

Heerlijke beelden, dat veel steden mogen volgen. — ronald brok (@ronald_brok) February 21, 2021

Natuurlijk was niet iedereen blij met het feestje. Want, is de redenering van sommige twitteraars, als horeca-ondernemers dit zien denken ze ongetwijfeld, ‘waarom wij niet dan?’

Natuurlijk is er letterlijk geen enkele horeca-ondernemer die boos wordt als hij dit ziet. Hij begrijpt het juist heel goed ‒ en wil misschien mensen ook in staat stellen bij hém te feesten. Maar boos worden hierom? Nee, dat zullen horeca-ondernemers niet worden.

Ongelooflijk genoeg zijn er ook harteloze wezens die zo doordrongen van angst zijn dat ze niet slechts woedend reageren op het feestje van de jongeren, maar dat ze hen zelfs een pijnlijke dood toewensen:

Oplossing: sluit de hekken van het vondelpark en laat ze lekker verrekken daar, liefst creperen aan corona dan laten anderen het uit hun hoofd. #vondelpark #at5 — Branca (@Brancie) February 21, 2021

Nu moet je daar eens goed over nadenken. Deze types vertellen jongeren dat ze niets meer mogen doen en rekening moeten houden met een ander. Maar als die ander ‒ in dit geval een jongere ‒ ook wat empathie nodig heeft is dit de reactie. Dit gaat natuurlijk helemaal niet om sociaal zijn. Mensen als twitteraar Branca zijn gewoon bang. Doodsbang. Ze zijn zó bang dat ze niet meer op een normale manier kunnen functioneren.

Maar het slotwoord is natuurlijk voor Marianne Zwagerman:

De mensen willen vrij zijn. https://t.co/fjXtlaajOb — Marianne Zwagerman (@mariannezw) February 21, 2021

Amen.