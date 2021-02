Filmpje! Minister Grapperhaus geeft toe: ophokplicht in avondklokwet beperkt zich níét tot de avonduren

Tijdens het debat in de Eerste Kamer op vrijdag over de “Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19,” confronteerde Senator Peter Nicolaï van de PvdD minister Ferd Grapperhaus met een zorgwekkend aspect van die wet. Want, zei het Eerste Kamerlid, in de wet wordt de bevoegdheid helemaal niet beperkt tot de avonduren. Dat klopt, gaf Grapperhaus toe.

“Het ging nog over het punt van, dat er eigenlijk niet een beperking is tot de avonduren. Dat is natuurlijk wel, ik hoor de minister zeggen, ‘we zijn eigenlijk niet van plan dat te doen, en het is bovendien nog een nahang,’ maar hoe je het ook wendt of keert, zoals de formulering nu in de wet staat wordt er een bevoegdheid aan de minister gegeven om bij wijze van spreken voor 24 uur het vertoeven in de openlucht te beperken,” merkte de senator op. “Het is een bevoegdheid. En of je daar politiek van gebruik gaat maken is een andere vraag, maar het is een wettelijke bevoegdheid.”

Wat je weggeeft krijg je nooit meer terug. Ons land wordt geregeerd door ongekozen dierenartsen (Koopmans, Osterhaus), en nu hebben we een #ophokplicht in de wet. pic.twitter.com/xlr0MszrzC — Marianne Zwagerman (@mariannezw) February 20, 2021

“Als we kijken naar het wetsontwerp zelf,” ging Nicolaï verder, “en ook naar de toelichting, dit is met name van belang voor paragraaf vijf, de gevolgen voor de grondrechten en de mensenrechten, dan zie je dat alles wordt afgewogen uitsluitend met het oog op het instellen van een avondklok. Want als het zo moet worden gezien dat het ook voor langer dan een avondklok zou kunnen worden toegepast, dan zou er ook een heel andere afweging in de toelichting moeten staan. Dat betekent dat ik toch aan de minister wil vragen of hij een novelle zou kunnen maken die er in ieder geval voor zorgt dat in die bepaling wordt opgenomen alsnog, ‘in de avonduren.’ Want dan staat vast dat die bevoegdheid zich alleen maar daartoe beperkt.”

“Ik heb … uitgelegd dat het gaat om het beperken van het vertoeven in de openlucht,” antwoordde Grapperhaus daarop. “Het is niet, het wetsvoorstel, beperkt tot de avonduren. En het kabinet, ik wil zeker wel hier uitspreken nogmaals, dat het verre van de bedoeling is van het kabinet om 24-uursbeperkingen op te leggen zoals de heer Nicolaï dat zegt.”

Maar nee, hij was niet van plan dat letterlijk vast te laten leggen in de wet. Het kabinet is niet van plan om een straatverbod uit te vaardigen voor een hele dag – of voor meerdere dagen achter elkaar – maar het gaat ook weer niet akkoord met een wetsregeling die dat vastlegt.

Zoals Marianne Zwagerman uitlegt:

En het ergste is, natuurlijk, dat de wet er al doorheen is. Het kabinet heeft nu een ongekende macht gekregen. En de kartelstemmers kijken ernaar, halen de schouders op, en zetten Netflix aan.