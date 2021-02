Filmpje! Thierry Baudet daagt PvdA-leider Lilianne Ploumen uit voor een debat: “Durf je het aan?”

De PvdA is niet uitgenodigd voor het RTL4-lijsttrekkersdebat op 28 februari. “Jammer”, zegt FvD-leider Thierry Baudet, “Zo dreigt Lilianne Ploumen weg te komen met dramatisch beleid en dramatische plannen.” In dit filmpje daagt hij haar uit voor een debat.

Op 28 februari organiseert RTL4 een lijsttrekkersdebat maar de PvdA is niet uitgenodigd. Zo dreigt @PloumenLilianne weg te komen met dramatisch beleid en dramatische plannen. Ik daag haar uit voor een debat. Want de kiezer heeft recht op de feiten! Lilianne, durf je het aan? #FVD pic.twitter.com/ExFueBFbMA — Thierry Baudet (@thierrybaudet) February 15, 2021

“Op 28 februari organiseert RTL4 een lijsttrekkersdebat met zes partijen voor de verkiezingen van 17 maart, maar de PvdA is niet uitgenodigd. En dat is niet goed, want de PvdA dreigt zo weg te komen met medeverantwoordelijkheid voor het dramatische beleid van de afgelopen jaren”, aldus Baudet.

Hij vervolgt zijn verhaal met een opsomming van waar de PvdA allemaal heeft gefaald: “De PvdA was verantwoordelijk voor de toeslagenaffaire. De PvdA was mede indiener van de Klimaatwet. De PvdA steunde de dramatische corona-maatregelen die het afgelopen jaar zijn ingevoerd.”

En daagt de PvdA-lijsttrekker uit: “Daarom daag ik Lilianne Ploumen, de lijsttrekker van de PvdA, uit voor een debat op diezelfde zondag 28 februari, omdat de kiezers er recht op hebben om te weten en te zien wat de PvdA de afgelopen jaren in Nederland heeft aangericht en wat de plannen zijn van de PvdA voor na de verkiezingen. En ook om te zien dat er een alternatief is. Lilianne Ploumen, durf je het aan?”

Hopelijk gaat Ploumen in op de uitdaging. Dat zal namelijk waarschijnlijk een groter spektakel worden dan het lijsttrekkersdebat van de grotere partijen. Kom maar op met dat vuurwerk!