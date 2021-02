Frans meisje krijgt 50.000 haatberichten na video met islamkritiek – vijf personen opgepakt wegens doodsbedreigingen

Een Franse scholiere van 17 jaar oud had op Instagram een islamkritische video geplaatst. Al gauw ontving ze het ene na het andere haatbericht, sommigen ging zelfs zo ver door haar met de dood te bedreigen. In totaal zijn al 13 personen gearresteerd in deze kwestie. Hoe diep moet je zinken dat je een meisje van 17 met de dood gaat bedreigen om een video.

De Franse scholiere Mila, nog maar een meisje van 17 jaar oud, heeft in Frankrijk een ware rel weten te ontketenen. De discussie over vrijheid van meningsuiting is inmiddels weer helemaal losgebarsten in Frankrijk. Het AD bericht dat Mila vorig jaar al de eerste video online had gezet vanwege enkele pesterijen. Ze werd regelmatig gepest omdat ze op meisjes valt.

Bij de tweede video escaleerde de zaak helemaal. In de video ging ze los op de islam, die volgens haar hartstikke intolerant is jegens homoseksuelen en lesbiennes. In de video zegt ze het volgende:

“Ik haat religie. De Koran predikt enkel haat, de islam is stront, ik zeg wat ik denk. Ik ben niet racistisch. Je kan niet racistisch zijn tegenover een religie. Jullie God, ik steek een vinger in zijn kont. Bedankt, tot ziens!”

Sinds die tweede video is haar leven compleet veranderd. Ze wordt dagelijks bestookt met haatberichten en zelfs met doodsbedreigingen. De politie neemt de kwestie hoog op, er zijn namelijk al 13 personen aangehouden vanwege doodsbedreigingen. Mila is inmiddels ondergedoken en krijgt continue politiebeveiliging.

Een van de verdachte heeft drie jaar cel opgelegd gekregen omdat hij een video maakte waarin hij deed alsof hij Mila’s keel opensneed.

Vergeet niet dat deze ‘rel’ draait om een 17-jarig meisje. Zo zien we maar dat kritiek op religie nog altijd niet veilig kan in Europa. En dat is een grof schandaal. In Frankrijk ettert deze kwestie nu al een jaar, de bedreigingen zijn volgens de advocaat van Mila vooralsnog niet gestopt. Het is dan ook niet gek dat in Frankrijk de discussie over de vrijheid van meningsuiting weer helemaal is losgebarsten. Mila heeft inmiddels spijt betuigd over enkele grove opmerkingen, maar ze blijft achter het punt staan dat de islam een haatreligie is. Je kan haar moeilijk ongelijk geven op dit moment, er zijn 13 volidioten opgepakt door de politie vanwege doodsbedreigingen en vele andere religie-fanatici nemen de moeite om dus dagelijks haatmails naar Mila te sturen. Dan ben je toch echt af.