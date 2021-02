Freek de Jonge gaat vol stalinist: ‘Referenda lijken democratisch maar zijn emotionele tijdsopnames!’

Zogenaamde cabaretier Freek de Jonge heeft zijn politieke principes met ons gedeeld op Twitter. En dat is heel jammer, want er komt werkelijk niets zinnigs uit die man. Kort gezegd komt zijn verhaal erop neer dat democratie fout is, dat critici van de klimaatwaanzin hun bek moeten houden, en dat de EU een ge-wel-dig mooi project is.

Nee, dat verzin ik niet. De Jonge heeft bovenstaande punten echt meegenomen in zijn lijst van principes, die hij als een soort van open brief aan de zwevende kiezer presenteert.

“Referenda lijken democratisch maar zijn door emoties gedreven tijdopnames,” schrijft De Jonge onder punt één, “die voornamelijk tot spijt leiden.” Daarbij noemt hij hilarisch genoeg Brexit. Want ja, de linkse eurofielen proberen ons er nog steeds van te overtuigen dat Britten het stiekem heel erg vinden dat ze hun onafhankelijkheid terug hebben. Laat me niet lachen.

Dan gaan we door naar punt twee. “Onderzoek heeft bewezen dat de opwarming van de aarde een feit is en tot ongekende gevolgen gaat leiden. Ontkennen van deze problematiek is crimineel.” Ah ja. Waarom zouden we het hebben van een andere mening niet gewoon criminaliseren! Prima idee. Dat die mening van critici prima onderbouwd is doet daar natuurlijk niets aan af. Toch Freekje?

“Minder regels is een mooi streven,” schrijft De Jonge vervolgens bij punt drie, “maar hoe meer mensen deelnemen aan de maatschappij (een streven) hoe meer regels er zullen komen.” Dit is natuurlijk alleen maar logisch als je een socialist bent. Als je, zoals ik, libertariër bent is dit volstrekt geen simpele rekensom als 1+1=2. Of je nu met 1.000 mensen bent of met 2.000 mensen, er is geen absolute noodzaak dat in het tweede geval je opeens, om magische redenen meer regels nodig hebt. Die regels komen er eerst en vooral omdat mensen als De Jonge dat wíllen.

“Het beperken van immigratie op korte termijn wordt een hardvochtige exercitie die tot veel ongewenst geweld zal leiden.” Dat is punt vier. Maar: wat?! Waarom zal dat in vredesnaam tot meer geweld leiden? Omdat we de grenzen handhaven? Of denkt Freek dat hele bevolkingsgroepen in opstand komen ofzo? Wat is dit voor een gekke statement? Als wij de immigratie beperken gaan ze echt niet ineens helemaal los in andere delen van de wereld – of, nou ja, niet meer dan ze nu al doen. En doen ze dat wel? Nou, dat is dan hún probleem. Het is mij een raadsel waarom dat wordt neergezet als óns probleem.

Bij punt vijf gaat De Jonge los op het EU-megalomane orgel. “De EU staat voor veiligheid, welvaart en vrijheid. Het is zeer verstandig er kritisch tegenover te staan maar eruitstappen is waanzin.”

Mag ik even lachen, Freek? De EU staat vooral voor een bureaucratie, een technocratie, en een verschrikkelijk project dat erop gericht is de welvaart van het noorden naar het zuiden te verplaatsen.

En dan het laatste, zesde, punt. “Partijen die de politiek als een grapje zien moeten een ander podium kiezen.”

Hmm. Dat klinkt… interessant. Stelt meneer De Jonge hier nu indirect voor om partijen te verbieden waarvan hij vindt dat ze de politiek als een grapje zien? En welke partijen doen dat nu dan, volgens hem? Want volgens mij hebben we in Nederland weliswaar heel véél partijen, maar nemen ze stuk voor stuk de politiek wel degelijk serieus.

Weet je wat het ergste is van deze zes punten? Feitelijk worden ze stuk voor stuk onderschreven door de partijen die de dienst uitmaken in ons land. Jij en ik kunnen denken dat De Jonge knettergek is, maar daar denken het CDA, de VVD, PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie etc. heel anders over.