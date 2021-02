FVD komt in actie tegen gedwongen quarantaine-opsluitingen: ‘Het coronabeleid wordt steeds totalitairder!’

Forum voor Democratie is en blijft de enige partij die het draconische wanbeleid van het kabinet principieel keihard afwijst. Het nieuws dat mensen die “vermoedelijk” corona hebben en zich volgens de autoriteiten niet aan de quarantaineregels houden voortaan gedwongen in isolatie gestopt kunnen worden, stuit bij de partij dan ook op flink verzet. “De vrijheid wordt steeds meer ingeperkt,” aldus FVD. “Dit moet stoppen.”

Vanmorgen berichtten wij dat de Staatscourant een nieuwe ministeriële aanwijzing publiek heeft gemaakt waardoor voorzitters van de veiligheidsregio’s mensen die “vermoedelijk” corona hebben gedwongen in isolatie kunnen zetten. Dat gebeurt dan in Groningen.

Natuurlijk is dit een volstrekt onacceptabele maatregel. Dat geluid vindt weerklank in de politiek, zoals bij Forum voor Democratie. Op haar sociale media-kanalen laat de partij weten dat dit wanbeleid écht niet door de beugel kan. Daarbij worden terecht felle woorden gebruikt om de nieuwe maatregel te beschrijven. Want ja, zo ver gaat dit nu eenmaal:

“Na de avondklok voeren Rutte en De Jonge nu gedwongen isolatie in,” aldus de partij op Twitter. “Het coronabeleid wordt steeds totalitairder. De vrijheid wordt steeds meer ingeperkt. Wie griep heeft en boodschappen doet, wordt ook niet gevangen gezet. Dit moet stoppen. Stem Nederland terug.”

Op het Telegram-kanaal van FVD voegt de partij daar nog wat tekst aan toe, omdat je op Telegram natuurlijk niet bekneld wordt door een laag maximum aantal karakters in een post: “Natuurlijk is het niet de bedoeling dat coronapatiënten anderen besmetten, maar gedwongen isolatie gaat veel te ver. De ongekozen voorzitters van de Veiligheidsregio’s krijgen ongekend veel macht en kunnen mensen vastzetten. Dit moet stoppen.”

De enige manier waarop dit stopt is natuurlijk door ervoor te zorgen dat types als De Jonge en Rutte het niet meer voor het zeggen hebben in ons land. Want zolang zij aan de macht zijn gaat dit dictatoriale wanbeleid door.