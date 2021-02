Gaan we weer! Sylvana Simons vergelijkt de moslims van nu met de Joden in 1933

“Vervang het woordje ‘moslim’ door ‘Jood’, en je hoeft jezelf nooit meer af te vragen hoe Hitlers haatmachine aan de macht kwam in 1933,” schrijft Sylvana Simons bij De Kanttekening. Geert Wilders en de PVV zijn volgens haar de Hitler en de NSDAP van deze tijd. Scherpe analyse meid!

Het is verkiezingstijd, dus alle partijen gaan er wat harder in dan normaal. Van BIJ1-leider Sylvana Simons hadden we misschien verwacht dat ze continu zou gaan mekkeren over diversiteit, inclusiviteit, non-binaire transgenders en de rest van die hele mikmak. Maar ze gooit het ineens over een hele andere boeg! Ze kiest namelijk voor een oud en vertrouwd ander ‘argument’ om haar punt te maken: de befaamde Godwin. En die wordt ingezet tegen PVV-leider Wilders, die moslims net zo zou bejegenen als Hitler de joden in de jaren ’30. Dat schrijft ze in een gastcolumn bij De Kanttekening:

“Inmiddels is de haat jegens moslims in Nederland zo gewoon geworden dat de PVV, de op een na grootste politieke partij in de peilingen, klaar staat om een heel ministerie op te tuigen om dit land te ontdoen van haar moslims. En Nederland? We staan erbij en we kijken ernaar.”

Zonder blikken of blozen maakt ze een analyse en schetst ze allerlei parallellen tussen de maatschappij van nu en die van 1933 in Duitsland én in Nederland:

“Iedereen die denkt dat het ‘niet zo’n vaart zal lopen, omdat we zoiets nooit meer zouden laten gebeuren in deze tijd’, of ‘omdat we nu overal media-coverage hebben in de vrije wereld’, die raad ik het volgend aan: lees de komende weken eens extra goed de kranten en volg het nieuws op de televisie, op de tijdlijn van je Facebook, of op Twitter. Vervang het woordje ‘moslim’ door ‘Jood’, en je hoeft jezelf nooit meer af te vragen hoe Hitlers haatmachine aan de macht kwam in 1933.”

Nou, daar is toch geen speld tussen te krijgen? En nou niet flauw gaan doen en het woordje ‘moslim’ door ‘Jood’ vervangen als er weer een artikel verschijnt over iemand die is onthoofd.

Hou Google Maps de komende jaren maar goed in de gaten, want als de analyse van Simons klopt dan staan de werk- en vernietigingskampen binnenkort weer in de steigers!