Geert Wilders geeft hypocriete D66’er Sigrid Kaag terechte veeg uit de pan: “Tolereer je geen Jodenhaat? Importeer het dan niet!”

Geert Wilders heeft op Twitter een duidelijk statement gemaakt tegenover de hypocriete D66-leider Sigrid Kaag. Volgens Kaag is er in Nederland namelijk geen ruimte voor ‘Jodenhaat’, ofschoon antisemitisme. Wilders reageerde daar adequaat op door te antwoorden dat we het antisemitisme dan ook niet moeten importeren in Nederland.

Het is natuurlijk keer op keer hetzelfde liedje bij D66, de partij van Sigrid Kaag, Rob Jetten en sinds kort ook Maarten van Rossem.

Op Twitter schrijft Kaag, naar aanleiding van de zoveelste intimidatie van het Joodse restaurant HaCarmel in Amsterdam: “Een Joodse ondernemer is opnieuw slachtoffer geworden van antisemitische bekladdingen. Ik tolereer geen Jodenhaat. Daar is geen plek voor in Nederland.”

Wilders reageerde daar heel adequaat op door te stellen dat we het antisemitisme in Nederland dan ook niet moeten importeren. In het geval van het geplaagde restaurant HaCarmel ging het vaker dan eens om geweld en intimidatie vanuit radicaalislamitische en asielzoekerskringen.

Importeer het dan niet. https://t.co/OImgzgFiKC — Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 27, 2021

D66 verafschuwt namelijk geweld tegenover homo’s en antisemitisme, maar hoe verdedig je je verafschuwing tegenover electoraal Nederland als je zelf deel uitmaakt van het probleem?! D66 is namelijk al jarenlang medeplichtig aan de afbraak van -het ooit zo tolerante- Nederland. Het lijkt soms wel alsof D66 eerst een probleem creëert om er vervolgens geniepig op in te spelen. Zonder resultaat overigens, want anno 2021 stelt D66 natuurlijk nog maar weinig voor.