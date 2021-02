Joods restaurant HaCarmel opnieuw het slachtoffer van intimidatieterreur, deze keer in de vorm van antisemitistische bekladding

Het houdt niet op, niet vanzelf. Wederom is het Joodse restaurant HaCarmel slachtoffer geworden van pure intimidatie. Deze keer geen aanslag, verwarde mannen voor de deur of stenen door de ruit, maar wél een bekladding op het raam die, zeker met alle incidenten in het nabije verleden, als zeer intimiderend mag worden omschreven.

Normaliter komt de politie haar bed niet uit voor een bekladding op een gebouw, maar in het kader van eerdere ernstige antisemitische incidenten bij het Joodse restaurant HaCarmel is de recherche momenteel bezig met een technisch onderzoek om sporen van de dader(s) veilig te stellen. Dat is dus een teken dat het hier om een uitermate ernstige zaak gaat.

In het recente verleden werden er al meermaals verwarde asielzoekers mensen opgepakt vanwege meerdere incidenten bij het Joodse restaurant. De lijst met incidenten is inmiddels oneindig lang, maar om het geheugen nog even op te frissen: Er werden aanslagen gepleegd, ruiten ingegooid, schreeuwende verwarde gekken voor de deur en nu dus weer een bekladding die bestaat uit de overduidelijke woorden: “FIND JEW!”

Vannacht zijn de ramen van een Joods restaurant op de Amstelveenseweg beklad. Forensische opsporing is ter plaatse gekomen voor sporenonderzoek en er is een onderzoek gestart. Heb je iets gezien of gehoord? Neem contact op met de politie via 0900-8844 — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) February 27, 2021

De Joodse stichting CIDI reageert op Twitter verontwaardigd en boos op het zoveelste incident bij het restaurant:

“Stuitend: voor de zoveelste keer is het Joodse restaurant HaCarmel doelwit van een aanval. Horecaondernemers hebben het al zwaar, en dan komt er voor dit restaurant ook nog eens Jodenhaat bij. Antisemitisme moet harder worden aangepakt.”

En daarmee heeft CIDI duidelijk een punt, want het zou toch te gek voor woorden zijn als dit restaurant dat zelfs wordt aangeraden door TripAdvisor (Tip!) uiteindelijk zal bukken voor de terreur wordt aangedaan. Tot nu toe hebben ze gelukkig een lange adem, want de incidenten spelen al enkele jaren.

Volgens de eigenaar van HaCarmel staat de dader van de bekladding op beeld. De eigenaar geeft tegenover het AD aan aangifte te gaan doen. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft inmiddels een steunbetuiging gestuurd. Dat is natuurlijk leuk en aardig, maar daar lossen we het antisemitisme probleem in de stad van Anne Frank nog steeds niet mee op.