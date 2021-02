Geert Wilders over schaatspret: ‘Te miezerig voor woorden om plezier af te pakken! Je moet dit juist faciliteren!’

PVV-leider Geert Wilders begrijpt niet dat diverse gemeenten er voor kiezen om de wegen af te sluiten en zo het schaatsplezier voor veel mensen te ontnemen. Hij zegt via Twitter: “Het is te miezerig voor woorden om dit plezier van mensen af te pakken! Faciliteer het in plaats van verbieden!“

De gemeenten Rotterdam, Leeuwarden en Hardenberg hebben vrijdagmiddag wegen afgesloten om verdere drukte op populaire schaatsplekken te vermijden. Maar Wilders is het absoluut niet met dat besluit eens, zo laat hij weten in deze tweet:

Eindelijk kan er worden geschaatst! En buiten is de kans op besmetting nagenoeg nihil – mits enige afstand wordt gehouden tussen elkaar. Het is te miezerig voor woorden om dit plezier van mensen af te pakken! Faciliteer het ipv verbieden! https://t.co/XNvdaoraBe via @telegraaf — Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 12, 2021

Eigenlijk is het ook te gek voor woorden dat een gemeente direct een streep door het hele spektakel zet uit angst voor wat drukte op het ijs. Want nu we steeds meer door beginnen te krijgen dat die corona-regels (en dan met name de lockdown en de avondklok) hun psychologische tol beginnen te eisen, is het toch juist alleen maar goed om er juist nu even uit te kunnen gaan?

Gemeenten hadden inderdaad beter kunnen inzetten op het in de juiste banen leiden van schaatsliefhebbers. Zolang het ijs dik genoeg is en de mensen voldoende afstand houden is er niets aan de hand. Ze hadden net zo goed de mensen kunnen doorverwijzen naar andere locaties die nog niet te druk waren. Maar nee, direct alles afsluiten en mensen hun pleziertjes afnemen. Mijn god wat een overdreven reactie is dat zeg!