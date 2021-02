Geert Wilders waarschuwt Nederland voor VVD-misleiding: ‘We krijgen onze vrijheid helemaal niet terug!’

Volgens PVV-leider Geert Wilders zijn de afgekondigde versoepelingen een poging tot misleiding van de VVD. Ze scheppen het beeld dat we weer open gaan, maar dat is dus helemaal niet zo. De vrijheid is niet terug en de VVD probeert gewoon weer te stijgen in de peilingen. Wilders beschouwt het als een lamlendige poging van de VVD om wat extra zetels te winnen.





Wilders heeft door wat de VVD probeert te doen, in de Tweede Kamer geeft hij de partij ervan langs:

“Een week geleden hadden we nog zo ongeveer de zwaarste lockdown van de wereld. En nu de verkiezingen naderen, en de VVD wat daalt in de peilingen, probeert men het beeld op te roepen dat we onze vrijheid terugkrijgen. Maar dat is allemaal misleiding, want Nederland GAAT helemaal niet open. En Nederland heeft door dat falende coronabeleid vreselijk de boot gemist.”

Hier kaart Wilders een terecht punt aan. De meeste aangekondigde versoepelingen zijn natuurlijk meer symbolisch. Praktisch het hele land blijft op slot. Een bezoekje aan de kapper betekent echt niet dat we weer onze vrijheid terug hebben.

Wilders zegt terecht dat de VVD gewoon aan misleiding doet. Ze creëren de schijn dat we weer open gaan, maar in feite zal er voor veel mensen weinig veranderen. Ondertussen blijven het zware tijden voor veel ondernemers. We zullen op 17 maart zien of men weer massaal in de misleiding is getrapt.