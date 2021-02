Gemeente Landgraaf luistert wél naar burgers: schrapt plan voor enorme zonneweide na flinke weerstand

De gemeente Landgraaf heeft vandaag besloten om toch maar geen enorm energiepark aan te leggen in een prachtige stiltegebied. Er zouden 27.000 zonnepanelen komen op een akkerland van tien hectare groot, maar dat gaat mooi niet door. Honderden burgers uitten kritiek en de gemeente heeft geluisterd! Dat meldt De Telegraaf.

Het Duitse bedrijf Kronos diende eind vorig jaar een verzoek in om een energiepark aan te leggen in een stiltegebied aan de Akerweg. Dat zou betekenen dat er een gigantische ‘glasplaat’ zou komen te liggen op een locatie waar veel wandelaars en natuurliefhebbers graag mogen komen.

Diverse politieke partijen waren hier al kritisch op, maar de vergunning leek gewoon te worden doorgedrukt. En daar was ook wel gegronde reden voor, want, zo zegt een wethouder: “Onze gemeenteraad heeft in april 2019 volmondig ‘ja’ gezegd om in 2040 energieneutraal te zijn. Ik ga daarom al komende maand aan de raadsleden vragen of ze nog steeds achter deze ambitie staan.”

De raadsleden kregen het kennelijk benauwd toen ze erachter kwamen wat die energieneutrale duurzaamheidsgekte in de praktijk zou gaan betekenen. Nu is de hele gemeente gelukkig met de schrik vrijgekomen. Voor nu althans, want zoals diverse lokale partijen (GBBL, CDA en LWH) al aan hebben gegeven: “(…) We zijn blij dat het college de mening van onze inwoners serieus neemt. Dat wil niet zeggen dat we niet gaan verduurzamen. Op weg naar een klimaatneutraal Landgraaf zijn er meer opties dan alleen zonneparken en windmolens.”

Naast zonnepanelen op daken, wat betere huisisolatie of een kerncentrale houdt het qua duurzame opties snel op voor een gemeente als Landgraaf, dus ik ben benieuwd wat ze dan zullen gaan overwegen! Maar voorlopig geldt dit als een overwinning voor de burger (en de natuur).