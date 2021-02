GroenLinks-fractievoorzitter blijkt kwaadaardig liegbeest, gebruikt misleidende trollaccounts: ‘De Dotan van Zeist!’

Bij GroenLinks zijn ze niet in hun eerste leugentje gestikt, en de afdeling in het Utrechtse Zeist bewijst dat wel weer. Daar ligt de plaatselijke fractievoorzitter Ronald Camstra onder vuur wegens het vermeende gebruik van trollaccounts. De lokale Jesse Klaver heeft de bijnaam “Dotan van Zeist” zich al eigen gemaakt.

Iedereen kan zich nog wel herinneren wat er enkele jaren geleden gebeurde toen zanger Dotan nepaccounts op social media gebruikte om in het nieuws te komen: de nepaccounts werden breeduit afgekraakt gebruikte op social media om zichzelf een beetje te promoten. Nou, hij is niet de enige die dat kan. In Zeist heeft de voorzitter van de GroenLinks-afdeling blijkbaar het één en ander van hem geleerd.

RTV Utrecht bericht dat er een flinke rel is ontstaan over het mogelijk gebruiken van nepaccounts op Facebook om het politieke debat te beïnvloeden. Piet Oskam ‒ beheerder van de Facebookgroep Voor Zeist ‒ heeft namelijk een open brief gestuurd naar Ronald Camstra, fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeente. Hij eist dat Camstra opstapt. En wel meteen. Want volgens Oskam heeft Camstra driftig gebruik gemaakt van trollen/nepaccounts om het debat in Zeist op oneigenlijke wijze te beïnvloeden.

Met andere woorden, meneer Camstra doet volgens Osksam een Dotannetje:

‘De Dotan van Zeist’. Zit de lokale fractievoorzitter van GroenLinks achter het lokale trol-account? https://t.co/ihEMwWpCIo — Coen van de Ven (@CoenvdVen) February 3, 2021

“Dat vermoeden is bij mij anderhalf jaar geleden gerezen in de discussie over de centrumvisie,” legt Oskam uit. “Toen werd in verschillende Facebookgroepen actief deelgenomen door ene Noortje van Breukelen die op de Slotlaan zou wonen. Ze had steeds een pleidooi om de Slotlaan autovrij te maken. Dat betoog komt overeen met dat van GroenLinks. Het gekke is alleen dat niemand haar ooit gezien heeft. We hebben de teksten van Noortje en Camstra geanalyseerd en de stijl komt honderd procent met elkaar overeen.”

Hoewel niemand haar blijkbaar kent schrijft Van Breukelen ook columns voor Zeister Magazine. En raad eens wie daar één van de beheerders is? Juist, GroenLinkser Camstra. In die stukken heeft ze het met enige regelmaat over het centrum van Zeist. Want daar zou ze wonen. Maar er is een probleem: er is totaal geen papieren spoor dat op het bestaan van haar wijst, en in het centrum zelf kent niemand haar.

En dan zijn we er nog niet. Er is ook nog een Facebookpagina die ‘Zeist’ heet. De beheerder daarvan, Paul Koster, heeft begrepen dat Camstra “meerdere aliassen gebruikt om bijvoorbeeld mee te praten over het afsluiten van de Slotlaan, een heet hangijzer in Zeist. Hij besluit de verdachte profielen met namen als Noortje van Breukelen en Felix Stoker aan te schrijven en met hen in contact te komen.” Maar op het moment dat hij dat deed… werden de acccounts direct verwijderd.

Oepsie!

Oskam zegt dat het al met al om minstens vijf nepaccounts gaat die gebruikt zouden worden door Camstra. “Dit is voor mij geen vermoeden maar bewezen,” zegt Oskam. “Er hebben taaldeskundigen en ICT-deskundigen meegekeken. ‘Sheila Zwierig’ die het heeft over een inclusieve samenleving, psychologiestudente ‘Femke van Dijk’ die online in gesprek gaat met Camstra of ‘Edwin de Kort’, allemaal fake.”

Hilarisch genoeg beweert Camstra dat het “allemaal onzin” is. “Ik zie ook al die verhalen en ik vind het vervelend,” zegt hij. “Het zijn insinuaties en ik heb eigenlijk geen zin om daar in detail op in te gaan.” Nee, Camstra, het zijn geen insinuaties. Het zijn heel harde beschuldigingen. Dat is wat anders. En dat je zegt er niet op in te willen gaan maakt het alleen maar verdachter.

Afijn, nu is het natuurlijk wachten op bericht van Noortje. Want als die écht bestaat en/of een creatie van een ander is kan dat ongetwijfeld in no time bewezen worden, door haarzelf.

Gek dat ‘ze’ dat nog niet gedaan heeft. Je zou er bijna iets van gaan denken.

Of niet dan, meneer Camstra?