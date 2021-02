GroenLinks gaat vol emo: wil persé 500 zielige kindjes ophalen uit Griekenland, ook al had kamp Moria ze niet

De Tweede Kamer moet zich weer laten misbruiken voor de emo-politiek van GroenLinks. Zij willen koste wat het kost in EU-verband 4.000 kinderen op laten vangen in verschillende EU-lidstaten, waarbij Nederland er volgens hen 500 zou moeten opvangen, blijkens een nieuwe motie. En dat is opmerkelijk, want zo’n twee weken geleden zei VVD-staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asielzaken) nog dat er in het Griekse vluchtelingenkamp Moria slechts twee te vinden waren.

GroenLinks-Kamerlid Bram van Ojik heeft een ronduit beschamende motie ingediend, die puur gericht is op maximaal emotioneel effect bij de kiezer. Nederland moet maar liefst vijfhonderd minderjarige asielzoekers uit Griekenland gaan opvangen, aldus de links-liberale Klaveriaan. De Tweede Kamer stemt vanmiddag over het voorstel.

Het is potsierlijk. Toen het Griekse vluchtelingenkamp Moria afbrandde (aangestoken door vluchtelingen zelf, nota bene), was GroenLinks helemaal in rep en roer. Ze vonden het zó zielig voor die kindjes daar, dat Nederland wat GroenLinks betreft direct 500 alleenstaande kinderen op moest vangen. Er was alleen één probleem: die waren er niet. Broekers-Knol kon er met veel pijn en moeite uiteindelijk twee vinden en dat was het.

Nou, case closed zou je denken! Helaas! GroenLinks moet en zal persé via het bespelen van emoties (lees: plat populisme) zeteltjes binnenharken en daar zetten ze nu dus dubbel en dwars op in. Dus wordt het werkveld uitgebreid: van alleen kamp Moria, naar héél Griekenland. In de motie van Van Ojik komt heel de naam ‘Moria’ niet meer voor. Nu gaat het ineens om kinderen uit álle Griekse vluchtelingenkampen, kijk maar:

De Tweede Kamer stemt vanmiddag hoofdelijk over deze motie van GL-Kamerlid @bramvanojikgl: Nederland moet (in EU-verband) vijfhonderd alleenstaande kinderen opvangen van Griekse vluchtelingenkampen. Er is een kleine kans dat de motie het haalt.https://t.co/8gX6DoCfqb pic.twitter.com/oMSadNRvKA — Auke van Eijsden (@AukevanEijsden) February 2, 2021

En op Twitter noemt GroenLinks kamp Moria nog wél:

Vandaag stemt de Tweede Kamer over het voorstel van @BramvanOjikGL om 500 alleenstaande kinderen uit kampen zoals #Moria op te vangen. Wat gaat het CDA doen? 81% van de CDA-leden is vóór opvang. De CDA-Kamerleden ook?#SOSMoria #500kinderen #EvacueerNuhttps://t.co/djpT3d0y9H — GroenLinks (@groenlinks) February 2, 2021

Dat een partij als GroenLinks vanuit de emotie een paar kinderen wil redden omdat hun vluchtelingenkamp is afgebrand valt nog wel te begrijpen. Maar nu laten ze dat criterium dus gewoon los en zetten ze vol in op een denkbeeldige zieligheidsfactor die zich specifiek richt op kinderen uit Griekse kampen. In feite proberen ze nu dus die kinderen voor te trekken en hebben kinderen in een vluchtelingenkamp op het Italiaanse eiland Lampedusa dus mooi het nakijken. Die zijn namelijk niet zielig genoeg, omdat er in Italië geen vluchtelingenkamp zonder kinderen is afgebrand, en in Griekenland wel.

Ergens is het wel sneu dat GroenLinks zich tot dit niveau durft te verlagen en er nog serieus in lijkt te geloven ook.

Wat een stelletje populisten zijn het ook. Gelukkig dat de kiezer dit prima in de smiezen heeft, en de partij op nog maar negen miezerige zeteltjes staat.