Peiling Maurice de Hond: ‘premier’ Kaag verzwakt D66, kiezers vluchten naar PvdA

D66, met ‘premier Kaag’ aan het roer, weet vooralsnog geen deuk in een pakje boter te slaan. De partij lijkt definitief een middenmoter te worden. De kiezers van D66 die langzaam weggaan stappen over naar de PvdA. Van de ene kleurloze lijsttrekker naar een andere.

In de nieuwe peiling van Maurice de Hond blijkt maar weer dat D66 wellicht nog beter Robot Jetten had kunnen aanhouden dan de karakterloze Sigrid Kaag als lijsttrekker naar voor te schuiven. Ze werd gebracht als de nieuwe, en eerste, vrouwelijke premier maar dit zal natuurlijk nooit de werkelijkheid gaan worden.

Ondertussen fluctueert de PvdA ook flink qua zetelaantal: dan daalt de partij weer enkele zetels en enkele weken later snoepen ze er weer een paar weg bij de concurrenten op links. De positie van Asscher was onhoudbaar, en dus koos de partij voor iemand met een schoon verleden. Helaas ontbreekt het Ploumen ook aan charisma. Vooralsnog weet ook zij niet de partij uit het slob te halen.

De peiling kent weer een nieuwkomer: de pan-Europese partij ‘Volt’. Volt is min of meer een D66 in het kwadraat. Extreem eurofiel, en vrij bang voor het woord natiestaat. Het liefst willen zij van de Europese Unie een Verenigde Staten van Europa maken. De partij is extreem gefocust op Europa, dus de vraag of het een toevoeging zal zijn aan het Nederlandse parlement is nog onduidelijk.

In de peiling van De Hond valt het op dat er flink wat ruimte is voor nieuwe partijen. JA21, Code Oranje, BIJ1 en Volt allen maken, volgens de peiling van De Hond, een kans op zetels. Wat ervoor zou zorgen dat Nederland mogelijk flink wat nieuwe partijen in het parlement krijgt op 17 maart.

