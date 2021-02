Ha! Hilarische Theo Hiddema veegt de vloer aan met JA21: ‘Wat een drukte!’

Theo Hiddema is weliswaar geen Kamerlid of kandidaat meer voor Forum voor Democratie, maar dat betekent niet dat hij zich niet meer met de politiek bemoeit. Op zaterdag haalde hij dan ook op schitterende wijze uit naar de Judassen van JA21; de quasi-VVD’ers die FVD in de rug staken en hun eigen partij begonnen.

JA21 laat weten op Twitter dat de partij begonnen is met het voeren van campagne. Hoe? Nou, door te flyeren. In Breda. Je zou denken dat er dan toch best wat mensen op af zijn gekomen. De partij staat immers op een zetel of 2/3 in de peilingen. Dat zouden wij tenminste moeten geloven. Maar het blijkt toch net iets minder druk te zijn dan je verwacht:

#JA21 is op deze heerlijke lentedag aan het flyeren in Breda. Veel Bredanaars zijn toe aan een realistisch geluid. Fantastisch om zoveel enthousiaste mensen op straat te spreken! pic.twitter.com/yVN48wvHZW — JA21 (@JuisteAntwoord) February 20, 2021

Theo Hiddema is dan ook bepaald niet onder de indruk van de foto’s die JA21 deelt. “Wat een drukte!” laat hij cynisch weten op Twitter. “Al zoveel enthousiasme terwijl het busje met de verduisterde beleidsplannen nog moet inparkeren.”

Hij is weliswaar geen kandidaat of lijstduwer meer voor FVD, maar het is duidelijk dat Hiddema de politiek wel degelijk nog steeds op de voet volgt. Oh, en dat hij helemaal niets heeft met de JA21-Judassen die Thierry Baudet vorig jaar op bijzonder publieke wijze met een mes in de rug staken in de hoop zélf een succesvolle partij op te richten.

Eerdmans en Nanninga krijgen er nog een hele kluif aan om de peilingen waar te maken. Want buiten de peilingen om zie je maar héél weinig enthousiasme voor JA21. Geen wonder dat Hiddema lekker ironisch reageerde op de tweet van de partij.