Harm Beertema over quota-gekte in Nederland: ‘Er is maar een groep die wordt gediscrimineerd: de PVV’ers!’

Progressieve Nederlandse politici, en de opportunist Wopke Hoekstra, zijn allemaal in de ban van een vrouwenquotum. PVV-Kamerlid Harm Beertema vraagt zich af waar deze waanzin stopt. Verder is hij van mening dat er maar één groep systematisch wordt gediscrimineerd in Nederland en buitengesloten: PVV’ers.

Elke ondervertegenwoordigde minderheid wordt door deze ‘woke’ minister ⁦@ivanengelshoven⁩ bediend. Behalve #PVV’ers die echt gediscrimineerd worden, vooral in de (semi-) publieke sector. Vooral in het onderwijs kan een #PVV’er beter heel stil blijven. pic.twitter.com/xMgtpDjIsO — Harm Beertema (@harmbeertema) February 11, 2021

PVV-politicus Beertema zet terecht enkele kritische kanttekeningen bij de invoering van een vrouwenquotum. Want wanneer is het genoeg voor de pro-quota politici? Waar stopt het? Aan de minister vroeg hij het volgende:

“Is dit vrouwenquotum nu het eindpunt? Of volgt er nog een verfijnder model, waarin vrouwen ook weer worden onderverdeeld in kleur, in seksuele voorkeur, gaat het dan ook nog om biseksuele vrouwen, lesbische vrouwen, heteroseksuele vrouwen, ook weer van kleur. Kunnen we zo’n model verwachten?”

Het is inderdaad een interessante vraag, want wat is nu het eindpunt? Binnenkort zitten we dus opgescheept met een vrouwenquotum, maar vroeg of laat dient zich de volgende groep aan die ook meent een quotum nodig te hebben. Wanneer stopt deze waanzin?

De intersectionaliteit en de identiteitspolitiek is in de Nederlandse politiek gesijpeld, binnenkort kunnen we wel voor iedere minderheidsgroep, of mensen die beweren het ‘slachtoffer’ te zijn van iets, een quotum invoeren.

Volgens Beertema is er overigens maar een groep die echt systematisch hinder ondervindt en dat zijn PVV’ers. De meeste mensen die PVV stemmen kunnen hier niet voor uit komen. Hij zegt hierover het volgende tegen minister Van Engelshoven:

“Er is maar een groep die niet alleen maar ondervertegenwoordigd is, maar compleet afwezig is in al die toppen, vooral in de publieke en semipublieke sector. En dat zijn PVV’ers!”

Krijgen PVV’ers nu ook een quotum van minister Van Engelshoven?