Harteloos haatnest Amsterdam laat honderden kleine ondernemers failliet gaan: ‘Stuitend arrogant!’

Het immer solidaire en sociale Amsterdam weigert mkb’ers die gemeentepanden huren korting te geven. Terwijl de gemeente dit eerder wel had toegezegd. Ondernemers voelen zich belazerd en menen dat Amsterdam “geen hart heeft.” Ondertussen overweegt MKB Amsterdam om juridische stappen te ondernemen.

MKB Amsterdam maakt zich grote zorgen over ondernemers die een gemeentepand huren. Zij krijgen, ondanks een eerdere toezegging, geen huurkorting. Als dit zo doorgaat dan dreigen er 1.500 ondernemers zwaar in de problemen te komen. De gemeente is lekker aan het ondernemertje pesten en het MKB moet hierdoor harde klappen ontvangen.

In het Parool doen zij hun beklag. Ze ergeren zich aan de gemeente die alleen maar kijkt naar een papieren werkelijkheid. Vorig jaar is niemand in aanmerking gekomen voor een verlaging, de gemeente spreekt dan ook van een succes want “niemand is failliet gegaan vanwege de huur.” Wat volgens de voorzitter van MKB Amsterdam je reinste onzin is:

“Het is uitgesloten dat onder 1500 bedrijven in coronatijd niemand in de problemen is gekomen door de huur, zeker als je ziet welke bedragen de gemeente vraagt. Als bedrijven een groot deel van het jaar geen omzet hebben gemaakt doordat ze van de overheid dicht moeten, dan kunnen ze niet anders dan omvallen. Ik vind die bewering stuitend arrogant.”

Het lijkt het erop dat het ‘solidaire’ Amsterdam deze groep ondernemers van het kastje naar de muur stuurt. Er is voor hen wel een mogelijkheid tot huurkorting, maar waarschijnlijk zijn de eisen hiervoor zo belachelijk dat dus praktisch niemand hiervoor in aanmerking komt.

MKB Amsterdam laat het er niet bij zitten en sluit vooralsnog juridische stappen niet uit:

“Dat is ook aan de gemeenteraad toegezegd, dat wachten we af. Alle begrip voor de moeilijke afweging, de gemeente moet ook zuinig zijn op belastinggeld. Maar als dit niet tot een oplossing komt, dan sluiten we gezamenlijke juridische stappen niet uit. Deze situatie leidt ertoe dat 1500 gemeentehuurders failliet gaan.”

Zoals zo vaak deze crisis vissen veel ondernemers achter het net. Ze komen vaak niet in aanmerking voor steunpakketten vanwege de enorm ingewikkelde regels of worden simpelweg vergeten. Amsterdam, het progressieve oord dat altijd de zwakkere wil steunen, weigert tot op heden deze groep ondernemers een steuntje in de rug te geven.