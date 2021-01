Van Haga springt in de bres voor gedupeerde beautysector: ‘Zinloze lockdown zorgt voor veel faillissementen’

De beautysector in Nederland valt tussen wal en schip, veel ondernemers binnen deze sector kunnen rekenen op nul komma nul steun vanuit de overheid. Vandaar dat de beautysector de handen ineenslaat en met een plan komt om eindelijk wat aandacht te genereren die ze nodig hebben. FVD-Kamerlid Wybren van Haga steunt dit initiatief.

De beautysector mist helaas de boot als het gaan om overheidssteun in deze crisis. Voor veel ondernemers binnen deze sector ziet de toekomst er dan ook alles behalve rooskleurig uit. Voor veel bedrijven dreigt een faillissement.

Ondernemers zien al geruime tijd nauwelijks inkomen binnenkomen vanwege de lockdown, en om het allemaal nog erger te maken: ze kunnen ook geen aanspraak maken op enkele overheidsregelingen.

“Vijf weken verplichte sluiting! We vertrouwden op de overheidssteun. Maar bij het aanvragen van de verschillende steunmaatregelen die in het leven waren geroepen, bleek al snel dat men er weer niet aan voldeed. De regels lijken ontworpen te zijn om groeiende bedrijven in coronatijd de das om te doen. Aangezien de omzet van het vierde kwartaal vergeleken werd met de omzet van het vierde kwartaal in 2019. Dus als je omzetgroei hebt, heb je mooi pech. Terwijl omzetgroei ook kan betekenen dat je hogere lasten hebt. Onderaan de streep blijft er dan niks over.”