Het grote circus verkiezingen uitstellen is begonnen! OMT ‘bezorgd’ over stembusgang ‘middenin derde coronagolf’

Er werd al enige tijd over gespeculeerd. Zouden ze proberen de Tweede Kamerverkiezingen, die gepland staan voor 17 maart, uit te stellen? Nou, hoewel politici er voorlopig nog over zwijgen praten OMT-leden ‘opeens’ wél met bevriende journalisten. Want oh, oh, wat maken ze zich zorgen over de risico’s van de democratie!

Volgens NRC Handelsblad maken enkele leden van het Outbreak Management Team (OMT) zich ernstig zorgen “over het risico van het houden van verkiezingen midden in een mogelijke derde coronagolf.” Oké, het kabinet heeft het OMT nog niet gevraagd om een “advies” over de vraag of wij gebruik maken van ons belangrijkste recht in een democratie, maar de commissieleden willen wél heel graag gevraagd worden om “de potentiële gevolgen” van de verkiezingen te “bespreken” en door te rekenen. “Het heeft gewoon risico’s, die moet je becijferen,” aldus arts-microbioloog en OMT-lid Jan Kluytmans bijvoorbeeld.

Arts-microbioloog en OMT-lid Marc Bonten denkt daar net zo over. “Krijg je dan een piek, dan is dat een heel slecht moment om veel mensen bij elkaar te brengen, zoals bij verkiezingen. Het gaat om de vraag: welk epidemiologisch risico ben je bereid te nemen?”

Die vraag van Bonten kunnen we gemakkelijk beantwoorden: nee vriend, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat wij Nederlanders het recht hebben gebruik te maken van ons stemrecht, om op die manier duidelijk te maken welke richting we in willen met ons land. Waar halen al die ‘arts-microbiologen’ de euvele moed vandaan om zelfs maar te speculeren dat dit recht maar even opgeschort moet worden als zij dat beter achten? Wie heeft deze mensen benoemd tot opperheersers van Nederland? Daar zou ik dan eerst wel even over willen ‒ wait for it! ‒ stémmen.

Het ergste is nog wel dat de leden niet het initiatief namen om contact op te nemen met het NRC. Nee. De krant is zélf naar ze toegestapt met de vraag of ze eigenlijk ook niet vinden dat de verkiezingen uitgesteld moeten worden. Want het journaille vindt uitstel van de verkiezingen stiekem natuurlijk best prima. Waarom ook niet? De campagne is begonnen en gaat nog wel een week of twee/drie door. Dat betekent extra views en hogere oplages. Als de boel vervolgens afgeblazen wordt moeten we daarna weer campagne voeren, wat betekent: opnieuw meer views en verkochte kranten! Win-win-win-dominate!

Sywert van Lienden, die meeschreef aan het verkiezingsprogramma van het CDA, denkt dan ook dat dit artikel én de ongevraagde adviezen van het OMT bedoeld zijn om de publieke opinie te beïnvloeden. “Als er nou één onderwerp is waarover het OMT zich terughoudend moet opstellen, dan is het dit,” schrijft hij op Twitter: “De democratie is aan de politiek. Maar kennelijk moeten we ook hier langzaam warm voor gemaakt worden.”

Maar de christendemocraat was nog niet klaar. Want toen een ander hem erop aanspraak dat ze volgens hem gewoon een “zinnige waarschuwing” afgeven antwoordde Van Lienden dat hij daar heel anders over dacht: “Zowel principieel als vanwege signalen op de achtergrond die ik krijg over iets minder nobele motieven,” schrijft hij. Vervolgens wordt hem gevraagd waar hij daarbij op doelt. “Kan hier niet specifieker zijn,” legt hij daarop uit.

Laat mij hier heel duidelijk over zijn: uitstellen van de verkiezingen is totaal en volkomen onacceptabel. Juist nu we een kabinet hebben dat machtiger is dan elk kabinet dat we ooit gehad hebben, juist omdat zoveel grondrechten (tijdelijk, toch, Jan Roos?) opgeschort zijn, is het van het grootste belang dat we kunnen stemmen.