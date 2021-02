Horeca woedend over nieuwe routekaart: “Als dit zo doorgaat, kunnen veel restaurants ook in 2021 niet rendabel draaien.”

Gisteren presenteerde het demissionair kabinet een nieuwe routekaart. De Koninklijke Horeca Nederland is niet te spreken hierover, ze vinden dat de routekaart uiteindelijk nergens heengaat, het is of open of dicht als horecazaak. Als het kabinet zo blijft doorgaan dan gaan veel horecazaken weer een rampzalig jaar tegemoet.

De KNH-directeur, Dirk Beljaarts, is niet bepaald tevreden met de nieuwe routekaart. Er zijn namelijk maar twee opties: of de tent mag open of moet dicht. Er wordt niet eens gesproken over de mogelijkheid tot heropening van terrassen, iets wat Beljaarts onbegrijpelijk vindt.

Beljaarts had gehoopt dat de horecazaken misschien weer gebruik konden gaan maken van de buitenruimtes, aangezien de besmettingskans daar een stuk lager ligt. Tot zijn grote teleurstelling wordt deze optie niet eens genoemd. Ook baalt hij ervan dat het kabinet had toegezegd aan tafel te gaan met de sectoren, maar dat is niet gebeurd:

“Maar dat is met geen enkele sector gebeurd. Dan hadden we het kunnen hebben over maatregelen om open te kunnen gaan. Als dit zo doorgaat, kunnen veel restaurants ook in 2021 niet rendabel draaien.”

Het kabinet heeft dus een nagelaten een reëel toekomstperspectief aan te bieden aan de horecasector. Het blijft voor hen nog een onzekere tijd. Ook blijft het belachelijk dat het kabinet keer op keer toezegt aan tafel te gaan met de getroffen sectoren, maar dit vervolgens gewoon niet doet.

Het kabinet vaart hiermee een koers waar maar weinig mensen gelukkig van worden.