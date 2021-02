IJzersterke niet-deuger Fidan Ekiz: “Racisme en uitsluiting komt niet alleen maar uit de ‘rechtse’ en ‘witte’ hoek”

Een ‘witte vrouw’ mag geen literatuur vertalen van een ‘zwarte vrouw’. Dat is even kort samengevat het verhaal dat wij onlangs brachten over schrijfster Marieke Lucas Rijneveld die volgens bepaalde zogenaamde deug mensen niet bij machte zou zijn om een gedicht van de afro-Amerikaanse Amanda Gorman te vertalen. In het NPO-programma De Vooravond ‘clashte’ presentatoren Fidan Ekiz en Renze Klamer ook over dit onderwerp. In het voordeel van de vrijgevochten Fidan, overigens.

Presentator Renze Klaver introduceert het gevoelige onderwerp alsvolgt in De Vooravond: “Zij (Marieke Lucas Rijneveld – red.) heeft zichzelf teruggetrokken. Daar is veel over te doen geweest omdat ze niet goed zou kunnen aanvoelen omdat haar gedicht (Amanda Gorman – red.) ook gaat over haar afkomst en dat ze afstamt van slaven en de strijd die ze van daaruit voor zichzelf gestreden heeft.”

Maar dan komt het, Fidan Ekiz grijpt haar moment om eens even een heel erg duidelijk statement te maken tegenover -in haar ogen- “intolerante woke-personen”:

“Ik vind het juist heel jammer dat zij (Rijneveld – red.) zich terugtrekt. En meer dan jammer vind ik het eigenlijk best wel verontrustend. De mensen die er voor hebben gezorgd dat zij zich terugtrekt, dat zijn mensen die pleiten voor inclusiviteit, voor tolerantie, maar ze zijn blijkbaar heel erg blind voor hun eigen intolerantie.”

Daar heeft Ekiz duidelijk een gevoelig punt te pakken dat veel mensen denken maar ook velen niet hardop durven te zeggen. Ze vervolgt haar betoog:

“Wij zijn heel erg geneigd om te denken dat racisme en uitsluiting uit ‘rechts’ komt en uit de ‘witte hoek’ komt. Maar het gebeurt ook zo vaak -in dit geval- en ik ga het gewoon een naam geven: woke-activisten, zeg maar mensen die zeggen zij (Rijneveld – red.) kan daar niet op die plek staan of zitten. Ik heb daar heel erg moeite mee. Juist ook omdat zij juist ook staat voor inclusiviteit.”

Renze en Fidan bespraken het besluit van Marieke Lucas Rijneveld om zich terug te trekken als vertaler van de gedichten van de Afro-Amerikaanse dichter Amanda Gorman. #devooravond pic.twitter.com/BVO9eBdNYw — De Vooravond (@devooravondtv) February 26, 2021

Fidan Ekiz maakt in haar programma De Vooravond dan ook een heel erg duidelijk statement. Liever gaan al die zogenaamd vredelievende en inclusieve roeptoeters op links eens een keertje op de progressieve toer en sluiten ze gewoon helemaal niemand uit op individueel vlak. Want afkomst of huidskleur maakt namelijk geen ene donder uit, waarom moeten we mensen daarop blijven beoordelen?