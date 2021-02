Racistische woke-gekken krijgen hun zin: “witte vertaler” voor poëzie van Amanda Gorman trekt zich terug

Er is weer een volkomen onschuldige Nederlandse vrouw onthoofd in de guillotine die de woke inquisitie heeft opgesteld in dit land. Ditmaal rolt het hoofd van Marieke Lucas Rijneveld in het mandje, omdat de poëte zogenaamd te “wit” zou zijn om het werk van de Afro-Amerikaanse Amanda Gorman te vertalen. Dat terwijl Gorman zélf verzocht heeft om de diensten van Rijneveld om haar gedichten naar het Nederlands om te zetten. Na een hetze van enkele dagen legt Rijneveld haar vertaalpen neer: “Ik ben geschrokken van de ophef rondom mijn betrokkenheid.”

Een trieste dag vandaag. Deze week ontstond een kleine Twitter-rel onder ‘woke’-Nederland vanwege de keuze voor een “witte” vertaler voor de poëzie van de zwarte Amanda Gorman. Zwarte poëzie mag namelijk alleen door zwarte mensen worden vertaald, betoogt Janice Deul in haar Volkskrant-column. Marieke Lucas Rijneveld, die door Meulenhoff (en met instemming van Gorman) werd gekozen om de poëzie naar het Nederlands te vertalen, heeft zich vanwege de ophef teruggetrokken.

Amanda Gorman was de jonge zwarte vrouw die poëzie voordroeg tijdens de inauguratie van de Amerikaanse president Joe Biden. ‘Woke’-ideologen waren natuurlijk helemaal lyrisch over haar omdat ze zwart is en voor een talent wordt aangezien. Om die reden moest de rest van de wereld die poëzie ook in de eigen taal aanhoren, dus gingen uitgevers driftig op zoek naar geschikte vertalers. Uitgever Meulenhoff kwam bij Marieke Lucas Rijneveld uit.

En vanaf daar ging het mis, want Rijneveld is blank. Deul trapte de idiote racistische discussie af:

“Harvard-alumna Gorman, opgevoed door een alleenstaande moeder en wegens spraakproblemen gelabeld als ‘special needs’-kind, omschrijft zichzelf als ‘skinny Black girl’. En haar werk en leven zijn gekleurd door haar ervaringen en identiteit als zwarte vrouw. Is het dan – op z’n zachtst gezegd – niet een gemiste kans om Marieke Lucas Rijneveld in te huren voor deze job? Hen is wit (ja het staat er echt, red.), non-binair, heeft geen ervaring op dit gebied, maar is volgens Meulenhoff toch de ‘gedroomde vertaler’?”

Gorman had er alle vertrouwen in, Meulenhoff had er geen problemen mee en Rijneveld had er geen problemen mee. Zelf heel veel Twitteraars hebben er geen problemen mee. Alleen een paar wokies zagen kans om hun racistische gal te spuwen. En dat bleek genoeg te zijn, want Rijneveld trekt zich, ondanks volledige steun, praktisch direct terug:

Wat een enorm trieste gang van zaken. Op deze manier legitimeer je die achterlijke ideologie alleen nog maar meer. Alleen maar omdat iemand riep dat deze poëzie door iemand van dezelfde kleur als die van de auteur moest worden vertaald. Niet te filmen, dit. Of zoals voormalig GroenLinks-Kamerlid Zihni Özdil het zegt:

“Weerzinwekkend. De talentloze pigment-politie gijzelt Nederland. En we staan het allemaal toe. Elke schrijver van kleur met zelfrespect moet weigeren Rijneveld op te volgen.”

Geen woord aan gelogen!