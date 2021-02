Woke koekjesbakker doopt Jodekoeken om in ‘Odekoeken’, want ‘gelijkheid en inclusiviteit zijn belangrijk!’

Er is weer eens een lekkernij geofferd op het altaar van de Inclusie & Diversiteit. De Jodekoek is voor de eeuwenoude fabrikant Davelaar (1883) nu een “Odekoek”, want de oude naam “kan echt niet meer.” Hier heeft echter nooit iemand om gevraagd, en zelfs het Centraal Joods Overleg nam nooit aanstoot aan de oude naam.

Er is weer eens een slachtoffer gevallen: nadat we eerder de “zoen” opgedrongen kregen, en ook bepaalde lolly’s moest in de ban wegens racisme. En nu verdwijnt ook de Jodekoek, wegens vermeend antisemitisme. Voortaan zijn in de winkels alleen nog “Odekoeken” te verkijgen. Ja, ja!

Producent Davelaar legt zichzelf moedwillig deze verandering op, en kruist in een verklaring alle vakjes op de woke-bingokaart aan:

“We leven in een tijd waarin gelijkheid en inclusiviteit belangrijke waarden zijn. Dit begrip, inclusiviteit, benadrukt niet zoals diversiteit de verschillen tussen mensen. Inclusiviteit gaat over onderlinge verbondenheid. Een inclusieve organisatie is een samenhangend geheel van mensen die zich tot elkaar verhouden en zich met elkaar identificeren. Omdat we met Davelaar onze deuren open zetten voor een ieder die gemotiveerd is om te werken, past de naam Jodenkoeken niet.”

De Jodekoek komt van een traditioneel Joods recept, en de naam zorgt er juist voor dat het een stukje historie blijft belichten, namelijk die van de Iberisch-Sefardische culinaire traditie in Nederland en Scandinavië. Daarmee verwijst de naam juist óók naar een stukje tolerantie en inclusiviteit, want de enige reden dat we hier Jodekoeken hebben is omdat de Joden uit Spanje en Portugal daar eeuwen geleden moesten bekeren of werden vervolgd. Zo’n beetje hun enige toevluchtsoorden destijds waren Nederland of Scandinavië.

Maar Davelaar geeft kennelijk geen ene malle moer om dat aspect van de geschiedenis. Zij zijn gewoon bang dat de naam Jodekoek vroeg of laat in het vizier komt van de woke-inquisitie, en daardoor impact gaat hebben op de verkoopcijfers en nemen daarom maar het zekere voor het onzekere. En dus komen er Odekoeken.

Het bedrijf baseert deze beslissing volledig op een eigen enquête die het heeft gehouden “waaruit bleek dat een meerderheid van de respondenten, vooral ‘de jongere generatie’, vond dat de naam Jodekoeken niet meer kan”, aldus Nieuwnieuws. Zelfs het Centraal Joods Overleg meldt nooit aanstoot te hebben genomen aan de oude term.

Als die ‘jongere generatie’ ook maar een béétje besef had van de rijke geschiedenis achter die naam, dan hadden ze het waarschijnlijk (hopelijk) heel anders gezien. Maar dit soort idioten denkt niet verder dan ‘het zal wel racistisch zijn, dus streep erdoor.’ Zo helpen bedrijven moedwillig mee om deze samenleving stukje bij beetje ‘aanstootvrij’ te maken. En de gemiddelde burger komt niet verder dan “ach wat maakt het uit, het is maar een koek/traditie/stukje historie/onze cultuur,” en zo worden we langzamerhand nietszeggende eenheidsworst, losgesneden van onze wortels.

Diep triest wat hier gebeurt, dus. Wie roept deze koektrommeloikofobie een halt toe?